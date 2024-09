LIVESTREAM: Premiere zwischen Ataspor Worms und Aksu Mainz

Worms. Diese spannende Begegnung gibt es tatsächlich zum ersten Mal: Ataspor Worms erwartet an diesem Sonntag um 15 Uhr den FC Aksu Diyar Mainz in der Bezirksliga Rheinhessen. Beide Teams stehen schon früh zu Saisonbeginn unter Druck: Aufsteiger Ataspor Worms holte aus den ersten vier Partien nur drei Punkte, die Gäste, die ein Jahr zuvor den Sprung in die Bezirksliga schafften, stehen mit vier Zählern nicht viel besser da. In beiden Mannschaften sind einige interessante Akteure unterwegs, die schon höherklassig aktiv waren.