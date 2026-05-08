Live: Zieht die SSVg Velbert am Freitag am WSV vorbei?

– Foto: Jochen Classen

Die erste Chance, den Aufstieg rechnerisch unter Dach und Fach zu bringen, hat Fortuna Köln mit der Pleite gegen den SC Paderborn II verpasst. Zwei Matchbälle verbleiben den Südstädtern, die mit einem Sieg gegen die Sportfreunde Siegen im eigenen Wohnzimmer die Drittliga-Rückkehr feiern könnten. Alternativ stünden die Kölner in jedem Fall als Meister fest, sofern RW Oberhausen gegen Borussia Mönchengladbach II leer ausgehen sollte. Auch im Tabellenkeller bahnt sich eine Vorentscheidung an. Sollte der SV Rödinghausen gegen Schlusslicht SC Wiedenbrück dreifach punkten, stünden mit eben Wiedenbrück, der SSVg Velbert und dem Wuppertaler SV drei sportliche Absteiger fest. Bekannterweise könnte der Abstieg von Fortuna Düsseldorf in die 3. Liga noch dem 16. zum Klassenerhalt verhelfen. So kommt es schon einem poetischen Zufall gleich, dass mit dem WSV der aktuelle Inhaber des 16. Tabellenrangs am kommenden Spieltag auf die Zweitvertretung der Fortuna trifft. Bereits am Freitag könnte die SSVg Velbert gegen den SC Paderborn II vorlegen.