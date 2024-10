LIVE: U21 des 1. FC Köln fordert den MSV Duisburg

Flutlicht an in der Regionalliga West. Im Franz-Kremer-Stadion in Köln wird am Freitagabend der 13. Spieltag in der Liga eröffnet und es stehen sich gleich zwei große Namen gegenüber. Auf der einen Seite die Gastgeber des 1. FC Köln, die mit ihrer Regionalliga-Mannschaft den großen Meisterschaftsfavoriten MSV Duisburg empfangen. FuPa Niederrhein berichtet von der Begegnung ausführlich live.

Zumindest für eine Nacht wollen die Kicker von Dietmar Hirsch die Tabellenführung zurückerobern, bevor dann im besten Fall in der kommenden Woche mit einem Sieg im Nachholspiel beim 1. FC Bocholt der Abstand auf die Konkurrenz ausgebaut werden kann. Doch bis es soweit ist, steht zunächst einmal das Duell in der Domstadt an. Die Duisburger erwarten eine motivierte und spielstarke U-Mannschaft, die mit talentierten Kickern nur so gespickt ist. Und die Mannen um Coach Hirsch sind gewarnt, denn gegen die U21 des SC Paderborn gab es bislang die einzige Niederlage in der laufenden Spielzeit.

Evangelos Sbonias, Trainer, 1. FC Köln U21, Vereinsmedien: "Wir freuen uns sehr auf dieses Spiel. Duisburg hat eine qualitativ hochwertige Mannschaft. Der MSV hat sich eine Mannschaft zusammengestellt, die klar darauf ausgerichtet ist, wieder in die 3. Liga aufsteigen zu können. Das wird für uns der nächste große Gradmesser nach Wuppertal. Wir sind in der Lage jeden Gegner aus dieser Liga zu schlagen, aber wenn uns Prozente fehlen gegen den Ball, wenn Prozente fehlen in der Fokussierung, wenn Prozente fehlen in der Schärfe, dann wird es schwer. Wir müssen gegen den MSV von Anfang an fokussiert sein und der Körperlichkeit der Duisburger alles entgegensetzen, um dann auch erfolgreich zu sein."

Dietmar Hirsch, Trainer, MSV Duisburg: "Köln ist eine sehr gute Mannschaft, die mit jungen und talentierten Spielern besetzt ist. Daneben gibt es ein, zwei erfahrenere Kicker, von denen wir aber nicht wissen, ob sie auch am Freitag gegen uns zum Einsatz kommen oder zur ersten Elf hochgezogen werden. Zumindest bei Marco Höger gehen wir aber davon aus, dass er spielen wird. Köln konnte sich nach einigen Partien ohne Sieg am Wochenende durchsetzen und Selbstvertrauen tanken, doch wir müssen uns definitiv nicht verstecken und gehen auch mit viel Selbstvertrauen in die Partie."