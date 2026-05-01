Live: SV Scherpenberg empfängt 1. FC Lintfort im Derby

Die Vorzeichen sind gut für den SV Scherpenberg. Mit einem Sieg im Derby gegen den 1. FC Lintfort könnte der SVS mit dem Tabellenführer aus Budberg nach Punkten gleichziehen. Gemeinsam mit dem ESC Rellinghausen gibt es in der Landesliga, Gruppe 2, noch ein Trio, dass um den Aufstieg in die Oberliga Niederrhein spielt. Bei noch drei bis fünf ausstehenden Spielen scheint hier wirklich alles möglich zu sein. Um sicher ein Wörtchen mitzureden, will Scherpenberg am Nachmittag den Derbysieg einfahren.
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Durchaus überraschend hat der SV Budberg am Donnerstagabend in einem furiosen Spiel die Punkte mit dem VfB Speldorf geteilt. Damit hat es der Spitzenreiter verpasst, seinen Vorsprung an der Tabellenspitze zu wahren oder im besten Fall weiter auszubauen. Stattdessen hat nun der SV Scherpenberg gute Chancen, zum Primus aufzuschließen und bei einer Partie noch mehr zu absolvieren, auch vorbeizuziehen. Auch der ESC kann aus eigener Kraft aufschließen.
31. Spieltag: (A) SG Essen-Schönebeck (11.)
32. Spieltag: (H) DJK Blau-Weiß Mintard (4.)
34. Spieltag: (H) Viktoria Goch (7.)
30. Spieltag: (H) 1. FC Lintfort (9.)
31. Spieltag: (A) DJK Sportfreunde Katernberg 13/19 (8.)
32. Spieltag: (H) Rhenania Bottrop (17.)
33. Spieltag: (A) VfB Bottrop (5.)
34. Spieltag: (H) PSV Wesel (15.)
30. Spieltag: (A) Sportfreunde Hamborn 07 (16.)
31. Spieltag: (H) Sportfreunde Niederwenigern (10.)
32. Spieltag: (A) SC Werden-Heidhausen (12.)
33. Spieltag: (H) Mülheimer FC 97 (14.)
34. Spieltag: (A) FC Kray (13.)
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