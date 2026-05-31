 2026-05-29T11:52:36.002Z

Allgemeines

Live: RWE II kann mit Tabellenführer Klosterhardt gleichziehen

Bezirksliga, Gruppe 6: Rot-Weiss Essen II empfängt Fortuna Bottrop und benötigt einen Sieg, um die Chance auf die Meisterschaft in der Landesliga zu wahren. FuPa Niederrhein berichtet vor Ort mit einem Liveticker und Fotos vom Spielfeldrand.

von Markus Becker · Heute, 11:30 Uhr · 0 Leser
RWE II will das Meisterrennen offen halten.
RWE II will das Meisterrennen offen halten. – Foto: Markus Becker

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Bezirksliga 6
Fort Bottrop
RW Essen II

Das Minimalziel hat Rot-Weiss Essen II bereits erreicht: Die Teilnahme an der Aufstiegsrelegation ist gesichert. Doch die Mannschaft von Stefan Lorenz will mehr. Mit einem Heimsieg gegen Fortuna Bottrop könnte RWE II den Druck auf Spitzenreiter DJK Arminia Klosterhardt vor dem Saisonfinale maximal erhöhen.

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Verliert RWE, ist Klosterhardt Meister

Allerdings sind die Essener auf Schützenhilfe angewiesen. Die Meisterschaft haben sie nicht mehr in der eigenen Hand. Gewinnt das Spitzenduo seine verbleibenden Partien, würden beide Teams punktgleich die Saison beenden. In diesem Fall hätte Klosterhardt dank des gewonnenen direkten Vergleichs die Nase vorn.

Heute, 16:00 Uhr
Rot-Weiss Essen
Rot-Weiss EssenRW Essen II
Fortuna Bottrop
Fortuna BottropFort Bottrop
16:00live

Dabei leistete sich RWE II in der Rückrunde fast keinen Makel. In den 15 Pflichtspielen im Jahr 2026 reichte es zu 14 Siegen. Die einzige Niederlage setzte es ausgerechnet im direkten Duell mit Klosterhardt.

Sollten die Essener gegen Fortuna Bottrop sogar leer ausgehen, könnte Klosterhardt die Meisterschaft bereits von der Couch aus feiern. Unterschätzen werden die Essener ihren Gegner ohnehin nicht. Der Tabellen­siebte bewies insbesondere gegen Spitzenteams seine Qualitäten und fügte Klosterhardt in der Rückrunde beim 3:1-Erfolg eine der wenigen Niederlagen der Saison zu.

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