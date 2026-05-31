Live: RWE II kann mit Tabellenführer Klosterhardt gleichziehen

Das Minimalziel hat Rot-Weiss Essen II bereits erreicht: Die Teilnahme an der Aufstiegsrelegation ist gesichert. Doch die Mannschaft von Stefan Lorenz will mehr. Mit einem Heimsieg gegen Fortuna Bottrop könnte RWE II den Druck auf Spitzenreiter DJK Arminia Klosterhardt vor dem Saisonfinale maximal erhöhen.
Allerdings sind die Essener auf Schützenhilfe angewiesen. Die Meisterschaft haben sie nicht mehr in der eigenen Hand. Gewinnt das Spitzenduo seine verbleibenden Partien, würden beide Teams punktgleich die Saison beenden. In diesem Fall hätte Klosterhardt dank des gewonnenen direkten Vergleichs die Nase vorn.
Dabei leistete sich RWE II in der Rückrunde fast keinen Makel. In den 15 Pflichtspielen im Jahr 2026 reichte es zu 14 Siegen. Die einzige Niederlage setzte es ausgerechnet im direkten Duell mit Klosterhardt.
Sollten die Essener gegen Fortuna Bottrop sogar leer ausgehen, könnte Klosterhardt die Meisterschaft bereits von der Couch aus feiern. Unterschätzen werden die Essener ihren Gegner ohnehin nicht. Der Tabellensiebte bewies insbesondere gegen Spitzenteams seine Qualitäten und fügte Klosterhardt in der Rückrunde beim 3:1-Erfolg eine der wenigen Niederlagen der Saison zu.
📰 Alle aktuellen Nachrichten: https://www.fupa.net/region/niederrhein/news
📝 Alle aktuellen Transfers: https://www.fupa.net/region/niederrhein/transfer
⚽ Die Spiele des Tages: https://www.fupa.net/region/niederrhein/matches
Dein Kontakt zur FuPa-Redaktion: