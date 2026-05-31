Live: RWE II kann mit Tabellenführer Klosterhardt gleichziehen Bezirksliga, Gruppe 6: Rot-Weiss Essen II empfängt Fortuna Bottrop und benötigt einen Sieg, um die Chance auf die Meisterschaft in der Landesliga zu wahren. FuPa Niederrhein berichtet vor Ort mit einem Liveticker und Fotos vom Spielfeldrand. von Markus Becker · Heute, 11:30 Uhr · 0 Leser

RWE II will das Meisterrennen offen halten. – Foto: Markus Becker

Das Minimalziel hat Rot-Weiss Essen II bereits erreicht: Die Teilnahme an der Aufstiegsrelegation ist gesichert. Doch die Mannschaft von Stefan Lorenz will mehr. Mit einem Heimsieg gegen Fortuna Bottrop könnte RWE II den Druck auf Spitzenreiter DJK Arminia Klosterhardt vor dem Saisonfinale maximal erhöhen.

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