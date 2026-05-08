Live: MSV Duisburg kann im Fernduell um Platz zwei vorlegen

Zementiert der MSV seine Aufstiegsambitionen? – Foto: Imago Images

Mit sechs Punkten aus den verbleibenden beiden Spielen wäre der MSV Duisburg sicher auf dem dritten Tabellenplatz. Sollte dabei sogar noch der Zwei-Tore-Rückstand auf Mitkonkurrent Energie Cottbus aufgeholt werden, dürften die Zebras ohne den Umweg der Relegation die Rückkehr in die 2. Bundesliga feiern. Mit dem FC Erzgebirge Aue ist der kommende Gegner bereits sicher abgestiegen.

Die 1:3-Niederlage gegen Alemannia Aachen ausgeklammert, ist der MSV in überaus vielversprechender Form. Die Topspiel-Siege gegen den VfL Osnabrück (1:0) und Energie Cottbus (2:1) zeigten auf, dass die Zebras in den wichtigen Momenten zur Stelle sein können. Aber: Sie fanden - wie der Großteil der spielerischen Ausrufezeichen der Blau-Weißen - im heimischen Wedaustadion statt. Es ist ein bekanntes Lied und Leid der Duisburger, dass auf fremdem Geläuf ungewohnte Ausrutscher unterlaufen.

Neben der Auswärtsschwäche muss der MSV auch eine kleine Durststrecke aus direkten Duellen gegen Erzgebirge Aue bewältigen. Die vergangenen drei Partien endeten jeweils in einer Punkteteilung.