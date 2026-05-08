Live: MSV Duisburg kann im Fernduell um Platz zwei vorlegen

Mit sechs Punkten aus den verbleibenden beiden Spielen wäre der MSV Duisburg sicher auf dem dritten Tabellenplatz. Sollte dabei sogar noch der Zwei-Tore-Rückstand auf Mitkonkurrent Energie Cottbus aufgeholt werden, dürften die Zebras ohne den Umweg der Relegation die Rückkehr in die 2. Bundesliga feiern. Mit dem FC Erzgebirge Aue ist der kommende Gegner bereits sicher abgestiegen.
Die 1:3-Niederlage gegen Alemannia Aachen ausgeklammert, ist der MSV in überaus vielversprechender Form. Die Topspiel-Siege gegen den VfL Osnabrück (1:0) und Energie Cottbus (2:1) zeigten auf, dass die Zebras in den wichtigen Momenten zur Stelle sein können. Aber: Sie fanden - wie der Großteil der spielerischen Ausrufezeichen der Blau-Weißen - im heimischen Wedaustadion statt. Es ist ein bekanntes Lied und Leid der Duisburger, dass auf fremdem Geläuf ungewohnte Ausrutscher unterlaufen.
Neben der Auswärtsschwäche muss der MSV auch eine kleine Durststrecke aus direkten Duellen gegen Erzgebirge Aue bewältigen. Die vergangenen drei Partien endeten jeweils in einer Punkteteilung.
Am Rande: Der SC St. Tönis, Kontrahent im Niederrheinpokalfinale, wird auch ein intensives Auge auf das Freitagabendspiel werfen. Sollten die Duisburger drei Punkte einfahren, wäre Platz vier und damit die Teilnahme am DFB-Pokal über die Liga sicher. Somit würde St. Tönis als Finalist automatisch das Ticket über den Niederrheinpokal erhalten.
37. Spieltag
08.05.26 FC Erzgebirge Aue - MSV Duisburg
09.05.26 VfL Osnabrück - SSV Ulm 1846 Fußball
09.05.26 FC Energie Cottbus - SV Wehen Wiesbaden
09.05.26 F.C. Hansa Rostock - VfB Stuttgart II
09.05.26 Rot-Weiss Essen - SC Verl
09.05.26 TSV 1860 München - FC Ingolstadt 04
09.05.26 SV Waldhof Mannheim - SSV Jahn Regensburg
10.05.26 TSV Havelse - 1. FC Schweinfurt 05
10.05.26 Viktoria Köln - Alemannia Aachen
10.05.26 TSG 1899 Hoffenheim II - 1. FC Saarbrücken
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