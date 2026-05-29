Live: Klosterhardt vor der hohen Hürde Burgaltendorf im Meisterrennen

Mit vier Punkten aus den verbleibenden zwei Partien wäre der DJK Arminia Klosterhardt der Aufstieg in die Landesliga nicht mehr zu nehmen. Entsprechend könnte im Duell mit dem SV Burgaltendorf sogar ein Remis reichen, um dem großen Ziel einen entscheidenden Schritt näherzukommen. Der SVB wiederum kann tabellarisch vor allem noch seine aktuelle Position absichern und gleichzeitig Rot-Weiss Essen II Schützenhilfe leisten.
Das Aufeinandertreffen der beiden Seiten im Hinspiel hat die dramaturgische Messlatte bereits hoch angesetzt. Burgaltendorf verspielte damals eine 3:0-Führung zur Pause noch in den Schlussminuten und stand am Ende sogar ohne Punkte da. Auf ein ähnlich turbulentes Spiel würde das Team von Marcel Landers diesmal wohl gerne verzichten. Dabei könnte sich als Vorteil erweisen, dass Klosterhardt im Fernduell mit Rot-Weiss Essen II sogar eine Punkteteilung genügen würde.
Dass die Arminia dennoch kaum auf Verwaltungsmodus schalten dürfte, zeigte zuletzt das klare 3:0 gegen den VfB Frohnhausen. Gegen einen phasenweise überforderten Gegner kombinierte sich der Tabellenführer immer wieder sehenswert bis in den Strafraum durch und unterstrich eindrucksvoll seine Offensivqualität.
Allerdings wartet nun auf dem Papier die schwerstmögliche Auswärtsaufgabe: Burgaltendorf stellt das stärkste Heimteam der Liga. Zudem verfügt der SVB mit Laurin Kamperhoff (30 Tore, 14 Vorlagen) und Michael Siminenko (17 Tore, 16 Vorlagen) über zwei herausragende Offensivakteure. Nach dem enttäuschenden 2:5 im vergangenen Spitzenspiel gegen Rot-Weiss Essen II dürfte das Team von Andreas Krippel zudem besonders motiviert sein, einem weiteren Topteam ein Bein zu stellen.
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