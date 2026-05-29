Live: Klosterhardt vor der hohen Hürde Burgaltendorf im Meisterrennen Bezirksliga, Gruppe 6: Überspringt die DJK Arminia Klosterhardt die nächste Hürde auf dem Weg zur Meisterschaft oder wird der SV Burgaltendorf zum Spielverderber? FuPa Niederrhein berichtet im ausführlichen Liveticker vom Topspiel. von Markus Becker · Heute, 10:00 Uhr · 0 Leser

Klosterhardt hat eine knackige Auswärtsaufgabe vor sich. – Foto: Markus Becker

Mit vier Punkten aus den verbleibenden zwei Partien wäre der DJK Arminia Klosterhardt der Aufstieg in die Landesliga nicht mehr zu nehmen. Entsprechend könnte im Duell mit dem SV Burgaltendorf sogar ein Remis reichen, um dem großen Ziel einen entscheidenden Schritt näherzukommen. Der SVB wiederum kann tabellarisch vor allem noch seine aktuelle Position absichern und gleichzeitig Rot-Weiss Essen II Schützenhilfe leisten.

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