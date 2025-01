Live im TV: BR überträgt Pokal-Halbfinale Bamberg vs Unterhaching

Pokal-Kracher live: Das BR Fernsehen überträgt das Toto-Pokal-Halbfinale zwischen dem FC Eintracht Bamberg aus der Regionalliga Bayern und dem Drittligisten SpVgg Unterhaching am Samstag, den 22. März 2025 im Free-TV – und bietet allen Fans zusätzlich einen Stream im Livecenter von BR24Sport an. Die Übertragung aus dem Bamberger Fuchs-Park-Stadion beginnt um 14 Uhr.

Im Duell der beiden Traditionsklubs ist die SpVgg Unterhaching auf dem Papier der Favorit – nicht zuletzt, weil der Klub aus der Münchner Vorstadt im Viertelfinale den Lokalrivalen TSV 1860 München aus dem Wettbewerb gekegelt hat. Auch das Münchner Derby hatte der BR live im Free-TV übertragen. Ein Selbstläufer wird das Duell bei der Bamberger Eintracht für die Mannschaft von Neu-Trainer Heiko Herrlich jedoch sicherlich nicht: Zwar stecken die Domreiter in der Liga mitten im Abstiegskampf, setzten sich im Toto-Pokal-Wettbewerb in der Runde der letzten acht Teams Anfang Oktober allerdings mit 3:1 gegen den Regionalliga-Primus 1. FC Schweinfurt 05 durch. Nun schielt die Mannschaft von Trainer Jan Gernlein auf den nächsten Pokal-Coup.

"Dass der Pokal seine eigenen Gesetze hat, ist eine vermeintlich überstrapazierte Floskel, die sich jedoch immer wieder bewahrheitet. Von daher bin ich sehr gespannt, welchem Team der Einzug ins Endspiel am ‚Finaltag der Amateure‘ gelingt“, sagt Verbands-Spielleiter Josef Janker. Im zweiten Halbfinale stehen sich dann im April der FV Illertissen (Regionalliga Bayern) und der FC Ingolstadt 04 aus der 3. Liga gegenüber. Die genaue Ansetzung steht zum aktuellen Zeitpunkt noch aus und wird in den kommenden Tagen in Absprache mit den beteiligten Vereinen fixiert. Das Toto-Pokal-Finale steigt am Samstag, den 24. Mai 2025. Dabei geht es nicht nur um den prestigeträchtigen Pokal, sondern auch um einen Startplatz in der 1. Hauptrunde des DFB-Pokal-Wettbewerbs 2025/26 – inklusive der garantierten Prämien in Höhe von rund 210.000 Euro aus Vermarktungserlösen.



Heimrecht bei Klassengleichheit hätte im Finale der Sieger der Halbfinal-Begegnung zwischen Illertissen und Ingolstadt. Sollten sich die Schanzer durchsetzen und Bamberg gegen Unterhaching das Endspielticket lösen, steigt das Finale in Oberfranken.