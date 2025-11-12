Live bei FuPa: Auslosung Neusser Hallenkreismeisterschaft am Montag

Im Vorjahr triumphierte die Holzheimer SG bei der Hallenkreismeisterschaft Grevenbroich-Neuss. – Foto: Markus Becker

In Mönchengladbach geht es in der Halle in diesem Winter bereits vor Weihnachten los, weshalb die Gruppen natürlich bereits gelost sind (wir berichteten hier). Die Neusser durften sich da noch ein wenig Zeit lassen, aber am Montag werden nun auch die Gruppen für die Hallenkreismeisterschaft in Rhein-Kreis ausgelost, und dabei können die Vereine und Fans nicht nur live vor Ort mit dabei sein, sondern auch bei FuPa.

Turnier beginnt am 12. Januar Denn am Montag (17. November) werden die Gruppen öffentlich ausgelost, in der Niederlassung des neuen Hauptsponsors Autohaus Gottfried Schultz, direkt gegenüber vom Rheinpark-Center auf der Hammer Landstraße 99 in Neuss. Gespielt wird dann ab dem 12. Januar, der Sieger wird dann am 18. Januar feststehen, wenn, wie schon im Vorjahr geplant und in diesem Jahr dann auch endlich möglich, in der Großsporthalle in Gustorf gespielt werden kann - die für ein solches Turnier hervorragend geeignet ist.

Masters diesmal parallel zum Neusser Finalwochenende 46 Mannschaften werden sich dann im Lostopf befinden, weil der VfL Jüchen-Garzweiler (Oberliga Niederrhein), der SV Bedburdyck-Gierath und die SG Neukirchen-Hülchrath (beide Kreisliga B) ihre Teilnahme abgesagt haben. Ging es bei der ersten Ausgabe des Turniers im Vorjahr noch um eine mögliche Teilnahme am Dülkener Hallenmasters für die besten Teams des Turniers, so wird das in diesem Winter nicht möglich sein, weil das Finalwochenende diesmal parallel zum Masters in der Ransberghalle stattfindet. Schade, hatte dieser neue Input doch eigentlich auf allen Seiten für positive Eindrücke gesorgt.