Hallenstadtmeisterschaft MG: Das sind die Gruppen

Es schien fast wie ein ehernes Gesetz: Die Hallenstadtmeisterschaft in Mönchengladbach startet am 27. Dezember, das galt beinahe so wie "Der Ball ist rund" oder "Das Spiel dauert 90 Minuten" in der Vitusstadt. Doch diesmal geht es bereits vor den Festtagen los - auch wenn das kein Novum ist.

Wird die Halle vor Weihnachten voll?

Einmal hatte der Stadtsportbund das in der Vergangenheit bereits versucht, das ist allerdings schon mehr als ein Jahrzehnt her. Damals konnte man der Halle beim Zuschauerzuspruch diesen Termin auch deutlich anmerken, allerdings muss man hier auch hinzufügen, dass sich das Interesse an den Titelkämpfen seither ohnehin massiv vergrößert hat. Geschenke sollten also zeitig besorgt werden. Ausverkaufte oder auch gut besuchte Vorrundengruppen waren damals längst nicht die Regel, so wie das heute der Fall ist. Denn oft ist es ja schon wirklich essenziell geworden, dass FuPa für Euch live aus der Halle berichtet. Die Gruppe 1 steht nun also am 21. Dezember an, die Gruppe 2 am 22. Dezember, ehe dann am 27. und 28. Dezember - einem echten Super-Wochenende nach Weihnachten, die übrigen vier Gruppen ausgespielt werden. Das hat dann auch zur Folge, dass die Zwischenrunde am 30. Dezember ebenfalls noch im alten Jahr ansteht, ehe am 3. Januar dann der Sieger gekürt wird.