Live ab 11 Uhr: Kann Budberg den Druck auf Scherpenberg erhöhen? Landesliga, Gruppe 2: Wenn der SV Budberg sich noch die Chance auf den Aufstieg am Leben erhalten möchte, braucht es einen Sieg gegen die SG Essen-Schönebeck. Die Essener stecken nach einer Negativserie wohl mehr denn je im Abstiegskampf. FuPa Niederrhein begleitet die Partie mit einem Liveticker und Fotos vom Spielfeldrand. von Markus Becker · Heute, 10:15 Uhr · 0 Leser

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Die Ausgangslage ist klar: Zwar ist der SV Budberg punktgleich mit dem SV Scherpenberg, doch der direkte Vergleich spricht für den Konkurrenten. Deshalb bringt den Budbergern die klar bessere Tordifferenz herzlichst wenig. Bedeutet zugleich: Der SVS muss im Saisonendspurt noch einmal patzen, während sich Budberg selbst kaum noch Ausrutscher erlauben darf.

Scherpenberg patzte am Freitag Besonders schmerzhaft dürfte aus Budberger Sicht deshalb das spektakuläre 4:4 aus der Vorwoche gegen den VfB Speldorf sein. Dort verspielte der SVB in der Schlussphase zwei wichtige Punkte und damit womöglich die Chance, den Titel aus eigener Kraft holen zu können. Immerhin gab es am Freitagabend Schützenhilfe: Scherpenberg verlor gegen die DJK Sportfreunde Katernberg spät mit 1:2. Heute, 11:00 Uhr SG Essen-Schönebeck Schönebeck SV Budberg SV Budberg 11:00 live PUSH Damit ist das Rennen um die Spitze vor den letzten drei Spieltagen wieder völlig offen. Budberg kann nun vorlegen und den Druck auf den direkten Konkurrenten erhöhen.