Lippstädter geht den Schritt zurück in die Westfalenliga

Simon Kötter (in Rot) grätscht in der kommenden Spielzeit für Ostinghausen. – Foto: vibedmarketing

Westfalenligist SF Ostinghausen hat die Verpflichtung des 28-jährigen Simon Kötter vom Oberligisten SV Lippstadt 08 bekanntgegeben. Dieser soll die Lücke schließen, die Spielertrainer Kai-Bastian Evers im zentralen Mittelfeld hinterlässt. Der 36-jährige Routinier wechselt bekanntlich zum Bezirksligisten TuS SG Oestinghausen.

Kötter stand viele Jahre beim SV Westfalia Soest unter Vertrag (2016-25), mit dem er aus der Bezirksliga den Durchmarsch in die Westfalenliga schaffte. Nach 53 Einsätzen (21 Tore, sieben Assists) in der sechsthöchsten Spielklasse wagte er im vergangenen Sommer den Sprung in das westfälische Amateuroberhaus. Beim SV Lippstadt 08 stand er in acht Partien in der Startelf und wurde 19-mal eingewechselt (drei Tore, ein Assist).

Dominik Koch, aktuell noch Co-Trainer und in der kommenden Saison Cheftrainer, sagt in der Lokalpresse "Soester Anzeiger": „Wir waren längere Zeit auf der Suche nach einem Spieler, der die Lücke von Kai im Zentrum schließen kann. Es sollte ein Spieler sein, der uns von Anfang an weiterbringt. Mit Simon haben wir dafür eine sehr gute Lösung gefunden. Er hat bereits gezeigt, dass er auf Westfalenliga- und Oberliga-Niveau spielen kann.“