Lipinski über College-Vergangenheit und seinen Weg zurück zum KFC

Als Riesentalent für den VfR Krefeld-Fischeln setzte Alexander Lipinski direkt in seinem ersten Jahr eine Duftmarke in der Oberliga. Doch statt dem Weg in die Regionalliga, wählte er ein neues Abenteuer über dem großen Teich. Die Erfahrung als College-Fußballer möchte er auch rückblickend nicht missen, ließ ihn als Mensch und als Spieler für die Rückkehr nach Deutschland reifen. Über Umwege landete Lipinski schließlich beim KFC, feierte dort den Aufstieg und kehrte als Publikumsliebling zurück zu den Blau-Roten.

Neben einem aufschlussreichen Gespräch mit Lipinski klappert Host André Nückel auch die Traumwoche des KFC inklusive des 6:1-Kantersieges gegen den SV Biemenhorst und dem finalen Verbleib im Niederrheinpokal ab. Wie üblich gibt auch Julian Stöhr bei uns den laufenden Stand der Dinge zur Kenntnis.