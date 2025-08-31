Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Alexander Lipinski ist Gast der neuesten Ausgabe des Grotenburg-Geflüsters. – Foto: Ralph Görtz
Lipinski über College-Vergangenheit und seinen Weg zurück zum KFC
KFC-Podcast: Publikumsliebling Alexander Lipinski berichtet über seinen einzigartigen Weg zum KFC. Dazu geht es natürlich auch um den Kantersieg gegen den SV Biemenhorst und den Verbleib im Niederrheinpokal.
Als Riesentalent für den VfR Krefeld-Fischeln setzte Alexander Lipinski direkt in seinem ersten Jahr eine Duftmarke in der Oberliga. Doch statt dem Weg in die Regionalliga, wählte er ein neues Abenteuer über dem großen Teich. Die Erfahrung als College-Fußballer möchte er auch rückblickend nicht missen, ließ ihn als Mensch und als Spieler für die Rückkehr nach Deutschland reifen. Über Umwege landete Lipinski schließlich beim KFC, feierte dort den Aufstieg und kehrte als Publikumsliebling zurück zu den Blau-Roten.
Neben einem aufschlussreichen Gespräch mit Lipinski klappert Host André Nückel auch die Traumwoche des KFC inklusive des 6:1-Kantersieges gegen den SV Biemenhorst und dem finalen Verbleib im Niederrheinpokal ab. Wie üblich gibt auch Julian Stöhr bei uns den laufenden Stand der Dinge zur Kenntnis.
Das "Grotenburg-Geflüster von FuPa Niederrhein" gehört genau wie der "Oberliga-Niederrhein-Podcast" zum Podcast-Format "FuPalaver" von FuPa Niederrhein. "FuPalaver" könnt ihr überall finden, wo es Podcasts gibt. Hinterlasst uns gerne ein Abo und eine Bewertung - Feedback könnt ihr uns außerdem an fupa@rp-digital.de schicken.
