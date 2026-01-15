Liliencup: U17-Event mit Spektakel-Garantie

Wiesbaden. Welche Talente finden in den kommenden Jahren den Weg in den Profifußball? Das international und hochkarätig besetzte U17-Liliencup-Turnier der Spvgg. Sonnenberg (Samstag ab 12 Uhr in der Halle am Platz der Deutschen Einheit/Sonntag, ab 10.30 Uhr) liefert darüber stets wichtige Aufschlüsse. Die Gala der Toptalente im Bandenrechteck auf fünf Meter breite Tore, in diesem Jahr erstmals mit einem Team des niederländischen Spitzenvereins Feyenoord Rotterdam, wird vom Wiesbadener Kurier an beiden Tagen im Livestream übertragen.

Feyenoord beim Liliencup-Debüt als Mitfavorit gehandelt: „Ohne die Mannschaft zu kennen, ist Feyenoord mein Favorit“, sagt Gabriel Dursun, der als Coach der U17 von Gastgeber Spvgg. Sonnenberg im Auftaktspiel auf die jungen Niederländer trifft, die er als „technisch versierte“ Formation mit Stärken im Eins-gegen-eins erwartet. Bei drei Hallenturnieren wurden die Sonnenberger um Kapitän Jonathan Stoess zuletzt Zweiter, das macht Mut. Dursun wird überwiegend auf Spieler des jüngeren B-Jugend-Jahrgangs setzen und Jungs der B2, die schon länger im Verein sind, im Kader berücksichtigen. Die US-Boys Xander Husher und Miles Milan fehlen derweil. Sie wurden für die U16 ihres Landes eingeladen.

In der City-Halle werden aber genügend Talente mit Berufungen in die Junioren-Auswahl ihres Landes dabei sein. In der Sonnenberger Gruppe versammelt sich ein erlesenes Feld. FSV Mainz 05, dessen Senkrechtstarter Paul Nebel im 05-Trikot beim Liliencup spielte, Schalke 04, der FC Heidenheim und Rückkehrer Werder Bremen, Sieger 1996 und 1997, komplettieren die erste Sechser-Staffel.

In Gruppe zwei ist Eintracht Frankfurt um Trainer Sebastian Haag nach einjähriger Pause wieder dabei, feiert die 30. Turnierteilnahme. Rapid Wien, zumeist mit äußerst spielstarker Mannschaft am Start, kommt zum 20. Mal nach Wiesbaden. FC Augsburg, FC St. Pauli, 1. FC Kaiserslautern und Vorjahres-Überraschungsfinalist SV Wehen Wiesbaden (1:3 hieß es im Endspiel gegen Mainz 05) runden das Feld ab. Wobei der SVWW 2025 auf ein taktisch geprägtes System gesetzt hatte, was auf den Zuschauerrängen (an zwei Tagen kamen 3500 Besucher) nicht allzu gut ankam. Rückblickend wertet Armin Alexander den erstmaligen Finaleinzug aber durchaus als großen Erfolg, geht aber davon aus, dass die nun von Marcel Poruba trainierte SVWW-U17 – der vormalige B-Junioren-Coach Chris Khayyer ist in die U19 aufgerückt – diesmal womöglich einen anderen Ansatz wählt.

SVWW hat erneut Halbfinaleinzug im Blick: Mit zuletzt zwei zweiten Plätzen bei stark besetzten Hallenturnieren sei das Team um Kapitän Samir Elsayed gut vorbereitet, sagt Alexander: „Durch die neue DFB-Nachwuchsliga sind wir auf höherem Niveau ganz anders gefordert. Das Wiesbadener Turnier steht nun auf unserer Prioritätenliste ganz oben. Wir haben einen guten Kader zusammen und werden in einer schweren Gruppe schon versuchen, wieder das Halbfinale zu erreichen.“ Für Armin Alexander ist es im Vollzeit-Part des Sportlichen Leiters im Nachwuchsleistungszentrum, das sich aus seiner Sicht in den vergangenen fünf Jahren hervorragend entwickelt hat, das letzte Liliencup-Turnier. Er hört nach dieser Runde auf, bleibt dem SVWW aber eventuell noch verbunden. Weitermachen sollen 2026/27 auf jeden Fall Chris Khayyer und Marcel Poruba. Derweil trainieren stets Jugendspieler bei den SVWW-Profis unter Trainer Daniel Scherning mit. Darunter aus der U19 mit Ibrahim Ati Allah ein im offensiven Mittelfeld spielender Linksfuß.

Mohya als Beispiel, wie schnell es nach oben gehen kann

Wie schnell es nach oben gehen kann, beweist die Entwicklung von Gladbachs Wael Mohya (17), der 2025 als bester Torschütze ausgezeichnet wurde und jetzt bereits Bundesliga-Einsätze für Borussia Mönchengladbach absolviert hat. Im Eilverfahren schaffte er den großen Sprung, von dem so viele Talente träumen. Am Samstag und Sonntag werden auch wieder die Späher nach Ausnahmespielern Ausschau halten. Ausnahmespieler jeweils Ihrer Generation waren Pierre Littbarski und Jens Nowotny. Michael Meiers, Vorstandsmitglied der SV Sparkassen Versicherung (zum 15. Mal der Hauptsponsor des von über 70 weiteren Sponsoren getragenen Liliencups), hat den Finaltag mit dem Besuch von „Litti“, Weltmeister von 1990, zuvor 1982 und 1986 mit dem DFB-Team Vizeweltmeister, eingefädelt. Zusammen mit seinem Weltmeister-Teamgefährten Guido Buchwald ist der 65-jährige Dribbelkönig für die Fußballschule des Unternehmens im Einsatz. Jens Nowotny (52) schaut in seiner Eigenschaft als Co-Trainer der deutschen U17-Auswahl vorbei.





