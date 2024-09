Lich-Steinstraß kommt dreimal zurück

Dreimal lag Germania Lich-Steinstraß im Auswärtsspiel der Fußball-Landesliga gegen Rott am Sonntag zurück, dreimal glich das Team aus – und verpasste am Ende den Sieg selbst knapp. Denn Moritz Borell hatte diesen in der letzten Minute auf dem Fuß, schob den Ball aber knapp vorbei. Dass Lich zu diesem Zeitpunkt überhaupt noch die Chance auf einen Auswärtsdreier hatte, war dabei Borell erst zu verdanken gewesen. Nach dem frühen 1:0 für Rott durch Oleksandr Ivasiuk (4.) erzielte Borell wenig später per Kopf das 1:1 (10.).