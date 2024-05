Leverkusens U17 geht ungeschlagen ins Halbfinale

Wie die Profis

Während die Pofis von Xabi Alonso in der Bundesliga für eine perfekte Spielzeit noch dreimal ohne Niederlage bleiben müssen, geht es für die U17 um die Deutsche Meisterschaft. An diesem Mittwoch steht das Halbfinal-Hinspiel in der Endrunde um die Deutsche Meisterschaft an (13.15 Uhr). Der zweitälteste Werkself-Nachwuchs empfängt in Eintracht Frankfurt den Meister der Süd/Südwest-Staffel im Ulrich-Haberland-Stadion, ehe es am Sonntag zum Rückspiel in die Landeshauptstadt Hessens geht (11 Uhr). „Sie haben eine gute Mannschaft mit großem Offensivpotenzial. Es werden interessante Spiele“, prognostiziert Runge.