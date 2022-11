Letztes Heimspiel 2022 der Frauen gegen Ober Olm SV Elversberg: Mit Sieg vom Heimpublikum verabschieden

Die Frauen der SV Elversberg bestreiten am Sonntag auf dem Kunstrasenplatz im Quierschieder Gemeindeteil Göttelborn (Zum Schacht) ihr letztes Meisterschafts-Heimspiel in diesem Jahr.

Das Frauen-Team der SV Elversberg hat zwar noch einige Regionalliga-Spiele bis zur Winterpause vor sich, allerdings steigt für die Mannschaft von Trainer Kai Klankert bereits an diesem Wochenende das letzte Heimspiel im Kalenderjahr 2022. Dabei tritt die FrauenElv am Sonntag, 13. November, zuhause gegen den Aufsteiger SV Ober Olm an, die Partie wird ab 14.00 Uhr auf dem Kunstrasen in Göttelborn ausgetragen.

„Es ist unser letztes Heimspiel des Jahres – und das wollen wir unbedingt gewinnen und die Tabellenführung verteidigen“, sagt Klankert. Ober Olm kommt dabei als Tabellenneunter zur SVE, bislang spielt der Aufsteiger eine gute Runde, musste aber zuletzt in den Topspiel-Wochen klare Niederlagen einstecken. Gegen den 1. FC Saarbrücken unterlag der Club mit 0:12, anschließend gegen den TSV Schott Mainz mit 0:7. „Der SV Ober Olm wird aus den letzten Spielen gegen Saarbrücken und Mainz gelernt haben, dennoch wollen wir die Partie von Beginn an kontrollieren“, sagt Klankert. Dabei fallen bei der SVE am Sonntag neben den Langzeitverletzten auch Emma Dörr und Lilli Berwind krankheitsbedingt aus. Yara Volpert ist aktuell in Israel bei der U19-Nationalmannschaft, die dort die erste EM-Qualifikationsrunde spielt.