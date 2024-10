Letzter Spieltag der Hinrunde: Teams kämpfen um wichtige Punkte

Mit drei Spielen beginnt am Freitag und Sonnabend der letzte Hinrunden-Spieltag der Kreisliga. Der Herbstmeister wird an diesem Wochenende allerdings noch nicht gekürt, da noch zahlreiche Nachholspiele auf dem Programm stehen.

Am Freitag spielen vier Teams, die keine Chance mehr auf den Herbstmeistertitel haben und in der zweiten Hälfte der Tabelle zu finden sind. In Hamersen kommt es zum Derby zwischen dem FC Nordheide und dem TSV Groß Meckelsen. Die Gäste könnten mit einem Erfolg an Nordheide vorbeiziehen und den Abstiegsplatz verlassen.

Heute, 20:00 Uhr TSV Karlshöfen Karlshöfen SG Fintau SG Fintau 20:00 PUSH

So., 27.10.2024, 14:00 Uhr SV RW Scheeßel RW Scheeßel TSV Bevern Bevern 14:00 PUSH

In den 90 Minuten in Hamersen wird die Freundschaft ausgeblendet

Der FC Nordheide hat weiter mit Verletzten und Kranken zu kämpfen. Das will FC-Trainer Florian Ryll nicht als Entschuldigung gelten lassen: "Wir haben gegen Fintau gezeigt, was wir mit unserem aktuellen Kader leisten können", spielt er auf den 2:1-Erfolg vor zwei Wochen an. "Das war eine tolle Mannschaftsleistung."

Ryll geht davon aus, dass es ein kämpferisches Spiel auf Augenhöhe gegen eine befreundete Mannschaft gibt: "Neben dem Platz sind wir alle Kumpels, aber in den 90 Minuten muss das ausgeblendet werden."

Trainer von Karlshöfen und Fintau mit Leistung ihrer Teams unzufrieden

Am Freitag treffen ebenfalls der TSV Karlshöfen und die SG Fintau aufeinander. "Wir haben von letzter Woche etwas gutzumachen", sagen TSV-Trainer Jens Lüdemann und SG-Coach Jan Kruse unisono. Beide waren mit den schwachen Leistungen ihrer Teams nicht zufrieden.

Dabei ist Karlshöfen für Gegner Fintau eine unbekannte Größe, während Lüdemann die SG und deren Stärken aus dem letzten Jahr kennt, als er noch den TuS Tiste trainierte.

FSV Hesedorf/Nartum hat noch die Herbstmeisterschaft im Blick

Am Sonnabend trifft die FSV Hesedorf/Nartum, die theoretisch noch Herbstmeister werden kann, auf den FC Alfstedt/Ebersdorf, der am Wochenende den letzten Platz verlassen hat. Doch für die FSV gab es eine enttäuschende Niederlage in Bevern. "Das Spiel haben wir aufgearbeitet", so FSV-Coach Niklas Niestädt, der dennoch eine gute Entwicklung bei seiner jungen Mannschaft erkennen kann.

FC Alfstedt/Ebersdorf mit disziplinierter Geschlossenheit auftreten

Gegen den FC ist ein Heimsieg angepeilt, auch wenn Niestädt auf einige Stammspieler verzichten muss und sich der Stärken des Gegners bewusst ist. "Wir müssen versuchen, so wenig individuelle Fehler wie möglich zu machen, die haben uns zuletzt immer wieder gefressen."

Alfstedt/Ebersdorf fährt mit viel Selbstbewusstsein aus dem Sieg gegen den MTV Hesedorf zur FSV. "Wir wollen mit disziplinierter Geschlossenheit auftreten und versuchen, so das Spiel des Gegners zu stören und selbst ins Spiel zu kommen", erklärt FC-Trainer Niklas Frey, der ebenfalls über einen dünnen Kader klagt.