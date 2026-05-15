 2026-05-15T07:40:27.399Z

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Letzter Regionalliga-Spieltag: Kellertrio hofft auf Platz 16

Regionalliga West: Während es für Meister Fortuna Köln nur ein Schaulaufen am letzten Spieltag wird, kämpft ein Trio noch um die Resthoffnung im Klassenerhalt.

von Markus Becker · Heute, 08:15 Uhr · 0 Leser
Der WSV muss Wiedenbrück hinter sich lassen, um noch auf den Klassenerhalt hoffen zu können.
Der WSV muss Wiedenbrück hinter sich lassen, um noch auf den Klassenerhalt hoffen zu können. – Foto: Jochen Classen

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1. FC Köln II

Es wird ein Dreikampf um Platz 16. Die SSVg Velbert ist sportlich bereits abgestiegen, für den Wuppertaler SV und SC Wiedenbrück ergeben sich nur theoretische Chancen, das rettende Ufer noch zu erreichen. Somit liegt der Klassenerhalt in den Händen von Fortuna Düsseldorf. Sollten die Rheinländer aus der 2. Bundesliga absteigen, wird der 16. Tabellenplatz in der Regionalliga West plötzlich zum Nicht-Abstiegsrang - und somit zu einem weiterhin nicht unrealistischen Ziel für Velbert, Wuppertal und Wiedenbrück. Die schlechteste Ausgangslage hat dabei die SSVg Velbert. Sollte die Konkurrenz parallel nicht deutlich verlieren, wären die Velberter ohne einen Sieg gegen die Sportfreunde Siegen chancenlos. Der WSV empfängt parallel den Bonner SC, Wiedenbrück hofft gegen Borussia Dortmund II zu bestehen.

Meister Fortuna Köln kann die Saison mit einem Erfolg gegen die Sportfreunde Lotte beenden. Der 1. FC Bocholt lädt zum Traditionsduell mit RW Oberhausen.

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Liveticker 1. FC Köln II - FC Schalke 04 II

Morgen, 14:00 Uhr
1. FC Köln
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FC Schalke 04
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Morgen, 14:00 Uhr
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SV Rödinghausen
SV RödinghausenSV Rödinghausen
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Liveticker: Sportfreunde Siegen - SSVg Velbert

Morgen, 14:00 Uhr
Sportfreunde Siegen
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14:00

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Liveticker: Sportfreunde Lotte - Fortuna Köln

Morgen, 14:00 Uhr
VfL Sportfreunde Lotte
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SC Fortuna Köln
SC Fortuna KölnFortuna Köln
14:00live
Spieltext SF Lotte - Fortuna Köln

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Wuppertaler SV
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Liveticker: VfL Bochum II - Fortuna Düsseldorf II

Morgen, 14:00 Uhr
VfL Bochum
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Fortuna Düsseldorf
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Liveticker: Borussia Mönchengladbach II - FC Gütersloh

Morgen, 14:00 Uhr
Borussia Mönchengladbach
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FC Gütersloh
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Liveticker: 1. FC Bocholt - RW Oberhausen

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RW OberhausenRW Oberhausen
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Spieltext 1.FC Bocholt - RW Oberhausen

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