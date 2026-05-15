 2026-05-15T09:36:57.455Z

Allgemeines

Letzter Oberliga-Spieltag live: Ticker, Ergebnisse und Tabelle

Die Oberliga Hamburg geht komplett am Freitagabend in den letzten Spieltag. Im Mittelpunkt steht nur noch eine Frage: Nimmt der Eimsbütteler TV oder die TuS Dassendorf an der Relegation zur Regionalliga Nord teil? Auch der FK Nikola Tesla blickt genau hin, denn ohne Aufstieg des Hamburger Relegationsteilnehmers droht dem Aufsteiger der vierte Abstiegsplatz.

von red · Heute, 16:34 Uhr · 0 Leser
TuS Dassendorf und ETV streiten sich um die Regionalliga-Relegation.
TuS Dassendorf und ETV streiten sich um die Regionalliga-Relegation. – Foto: IMAGO / Niklas Heiden

Verlinkte Inhalte

Oberliga Hamburg
Teutonia 05
ETV
SC Victoria
Niend. TSV

Der letzte Spieltag der Oberliga Hamburg ist sportlich oben eigentlich zweigeteilt. Der Meister ETSV Hamburg führt die Tabelle mit 80 Punkten an, spielt für die Regionalliga-Relegation aber keine Rolle, weil der Klub nicht gemeldet hat. Deshalb entscheidet sich die relevante Aufstiegsfrage zwischen dem Eimsbütteler TV und der TuS Dassendorf.

>>> Hier geht es zur Tabelle der Oberliga Hamburg

>>> Das sind die Torjäger der Oberliga Hamburg

>>> Zu den aktuellen News der Oberliga Hamburg

>>> Folge FuPa Hamburg auf WhatsApp

Der ETV geht mit 75 Punkten in den Freitagabend und hat damit zwei Zähler Vorsprung auf Dassendorf. Die Rechnung ist klar: Gewinnt Eimsbüttel zu Hause gegen den TSV Sasel, ist der Tabellenzweite nicht mehr einzuholen und zieht in die Relegation ein. Bei einem Remis oder einer Niederlage öffnet sich die Tür für Dassendorf. Die TuS muss ihr Heimspiel gegen HEBC Hamburg zwingend gewinnen - dann könnte sie bei einem ETV-Patzer noch vorbeiziehen. Besonders bei Punktgleichheit spricht die deutlich bessere Tordifferenz derzeit klar für Dassendorf.

Sasel als Stolperstein, HEBC als Pokalfinalist

Ein Selbstläufer ist das für den ETV nicht. Mit dem TSV Sasel kommt der Tabellensiebte, der zwar zuletzt nicht immer stabil war, aber mit 91 Saisontoren genügend Offensivkraft besitzt, um dem Favoriten Probleme zu bereiten. Genau darauf wird Dassendorf hoffen.

Die TuS selbst empfängt mit HEBC einen Gegner, für den es in der Liga tabellarisch kaum noch um etwas geht. Trotzdem ist die Partie brisant, weil HEBC vor dem Pokalfinale noch einmal Selbstvertrauen tanken will. Das gilt auch für den zweiten Pokalfinalisten SC Vorwärts/Wacker Billstedt, der beim FC Süderelbe antritt. Beide sind in der Liga gerettet, können den letzten Spieltag aber nutzen, um sich für das Finale in Form zu bringen.

Tesla muss dem Relegationsteilnehmer die Daumen drücken

Für den FK Nikola Tesla ist das eigene Spiel beim bereits abgeschlagenen SV Curslack-Neuengamme sportlich zwar wichtig, entscheidend ist aber ein anderer Blickwinkel. Tesla steht mit 34 Punkten auf Rang 15. Sollte kein Hamburger Klub über die Relegation in die Regionalliga aufsteigen, würde voraussichtlich auch dieser Platz nicht reichen. Der Aufsteiger muss also ausgerechnet dem späteren Relegationsteilnehmer die Daumen drücken - egal, ob es am Ende der ETV oder Dassendorf wird.

Die übrigen Partien runden den letzten Spieltag ab: HT 16 empfängt TuRa Harksheide, FC Teutonia 05 Ottensen spielt gegen SC Victoria, SV Halstenbek-Rellingen trifft auf den Niendorfer TSV, FC Türkiye Wilhelmsburg auf USC Paloma, und der ETSV verabschiedet sich gegen den TSV Buchholz 08 aus einer sportlich starken Saison.

Am Freitagabend geht es also weniger um viele offene Tabellenfragen - sondern um eine große Entscheidung mit Folgen bis in den Tabellenkeller.

________________

Liveticker: Eimsbütteler TV - TSV Sasel

Heute, 19:00 Uhr
Eimsbütteler TV
Eimsbütteler TVETV
TSV Sasel
TSV SaselTSV Sasel
19:00

________________

Liveticker: TuS Dassendorf - HEBC Hamburg

Heute, 19:00 Uhr
TuS Dassendorf
TuS DassendorfDassendorf
HEBC Hamburg
HEBC HamburgHEBC Hamburg
19:00

________________

Liveticker: SV Curslack-Neuengamme - Nikola Tesla

Heute, 19:00 Uhr
SV Curslack-Neuengamme
SV Curslack-NeuengammeCurs.-Neueng
FK Nikola Tesla
FK Nikola TeslaNikola Tesla
19:00

________________

Liveticker: HT 16 - TuRa Harksheide

Heute, 19:00 Uhr
HT 16
HT 16HT 16
TuRa Harksheide
TuRa HarksheideHarksheide
19:00

________________

Liveticker: FC Süderelbe - SC Vorwärts/Wacker

Heute, 19:00 Uhr
FC Süderelbe
FC SüderelbeSüderelbe
SC Vorwärts/Wacker Billstedt
SC Vorwärts/Wacker BillstedtVorw. Wacker
19:00

________________

Liveticker: Teutonia 05 - SC Victoria

Heute, 19:00 Uhr
FC Teutonia 05 Ottensen
FC Teutonia 05 OttensenTeutonia 05
SC Victoria
SC VictoriaSC Victoria
19:00

________________

Liveticker: SV Halstenbek-Rellingen - Niendorfer TSV

Heute, 19:00 Uhr
SV Halstenbek-Rellingen
SV Halstenbek-RellingenHalstenbek-R
Niendorfer TSV
Niendorfer TSVNiend. TSV
19:00

________________

Liveticker: FC Türkiye Wilhelmsburg - USC Paloma

Heute, 19:00 Uhr
FC Türkiye Wilhelmsburg
FC Türkiye WilhelmsburgFC Türkiye
USC Paloma
USC PalomaUSC Paloma
19:00

________________

Liveticker: ETSV Hamburg - TSV Buchholz

Heute, 19:00 Uhr
ETSV Hamburg
ETSV HamburgETSV Hamburg
TSV Buchholz 08
TSV Buchholz 08Buchholz 08
19:00live

>>> Hier geht es zum Spielplan der Oberliga Hamburg

________________

📰 Alle aktuellen Nachrichten: https://www.fupa.net/region/hamburg/news

📝 Alle aktuellen Transfers: https://www.fupa.net/region/hamburg/transfers

⚽ Die Spiele des Tages: https://www.fupa.net/region/hamburg/matches

____

Dein Kontakt zur FuPa-Redaktion:

>>> Die aktuellen News auf FuPa Hamburg