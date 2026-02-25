Letzter mit Minuspunkt: Darum gibt Wallau nicht auf

In guten wie in schlechten Zeiten für den TV Wallau am Ball: Joshua Lenwell hat mit FuPa über die aktuelle Situation des A-Ligisten gesprochen, der mit einem Minuspunkt am Tabellenende steht. – Foto: Jörg Schulz (Archiv)

Wallau. Minus ein Punkt: Mit dieser tragischen Punkteausbeute sorgt der TV Wallau für ein Kuriosum im Amateurfußball der Region. Der A-Ligist hat nicht nur jedes bisherige Saisonspiel verloren, sondern auch noch einen Punkt wegen fehlendem Schiedsrichtersoll abgezogen bekommen. Weil dieser bereits in der Tabelle berücksichtigt ist, kommt die aktuell verheerende Bilanz zustande.

Ebenso bitter: Anfang September lag beim Kellerduell gegen den FV Neuenhain eigentlich der erste Punktgewinn für die Wallauer in der Luft, doch die Partie wurde nach heftigen Regenfällen beim Stande von 1:0 in der 70. Minute für den TVW durch den Schiedsrichter abgebrochen. Zu Unrecht, wie das Sportgericht befand. Das neu angesetzte Spiel verlor der TVW dann mit 1:3.

Joshua Lenwell, langjähriger Kapitän und Vereinsurgestein des TVW, gibt vor dem Start der Restrunde mit dem Auswärtsspiel beim VfB Unterliederbach II (Sonntag, 13 Uhr) Auskunft über...

"Bis auf ein, zwei Ausnahmen haben wir im vergangenen Sommer alle Spieler aus der Ersten Mannschaft verloren. Aufgefüllt wurde der Kader dann mit Spielern der zweiten Mannschaft aus der Kreisliga D sowie einigen A-Jugend-Spielern."

...die Motivation, jeden Spieltag aufs Neue anzutreten:

"Die Jungs haben gut durchgezogen. Auch die Trainingsbeteiligung war nicht so schlecht, wie man das vielleicht denken mag bei der Tabellensituation. Ich bin auch stolz auf die Mannschaft, wie sie das bisher durchgezogen hat. Wir haben da auch immer wieder Zuspruch von Gegnern bekommen, auch wenn wir uns dafür natürlich nichts kaufen können. Ab und zu gab es personelle Probleme, da waren wir froh, dass wir auf Spieler unserer Altherren-Mannschaft zurückgreifen konnten."

...Aspekte, die Hoffnung auf Besserung machen:

"Wir haben viele Neuzugänge bekommen im Winter, worüber wir uns sehr freuen. Das sind alles coole Jungs. Ich gucke sehr zuversichtlich auf die Rückrunde. Ich denke, dass es auch mal was wird mit dem ersten Punktgewinn. Wir hatten auch schon zwei Vorbereitungsspiele, die wir gewonnen haben."

...die Reaktion auf einen möglichen ersten Saisonsieg:

"Sobald der kommt, wird mir und allen Spielern, die in der Hinrunde gespielt waren, ein Stein vom Herzen fallen. Und da werden wir mit dem ein oder anderen Kaltgetränk drauf anstoßen."

...die Minimalhoffnung auf den Klassenerhalt:

"Aktuell sieht es so aus, als wären wir meilenweit davon entfernt. Doch ich habe noch den Glauben daran, auch durch unsere neuen Spieler, die frischen Wind und eine neue Spielweise reinbringen. Der Glaube daran, dass wir Spiele gewinnen und kicken können, hält uns am Leben."