39 Neue auf einen Schlag: TV Wallau erhält massive Verstärkung

Repräsentanten des Zusammenschlusses: TVW-Abteilungsleiter Maurice Jung (links) und Semir Kurtanovic (rechts), ehemals DJK Flörsheim, blicken zuversichtlich auf die Kadererweiterung des TV Wallau. – Foto: Ruben Solms

Wallau. Der TV Wallau steckt in der A-Liga tief in der Krise: Als Tabellenschlusslicht mit einem Minuspunkt droht dem Verein der Abstieg. Eine Wende könnte nun durch einen personellen Umbruch gelingen: Gleich 39 Spieler wechseln von der DJK Flörsheim zum TV Wallau , der sich zudem mit Haris Kurtanovic als neuem Trainer verstärkt. Wir haben mit Maurice Jung vom TVW und Semir Kurtanovic über die Hintergründe des Kollektivwechsels und die damit verbundenen Ziele des Vereins gesprochen.

Wie TVW-Neuzugang Semir Kurtanovic berichtet, sei es zwischen den nun nach Wallau wechselnden Spielern und dem Vorstand der DJK Flörsheim zu Differenzen gekommen. So habe der im Verein vertretene Zusammenschluss aus Freunden und Familie, auch bekannt als "FC Kurtanovic" , bei der Bereitstellung von Trikots und Bällen keine Unterstützung erhalten und sei stattdessen auf die Beteiligung von Firmen aus dem Freundeskreis angewiesen gewesen. "Aus diesem Grund haben wir uns entschieden, künftig getrennte Wege zu gehen", erläutert Kurtanovic. Die DJK Flörsheim, die ihre zweite Mannschaft aus der Kreisliga C zurückgezogen hat, war für eine Stellungnahme zu den Abgängen nicht erreichbar.

Unter der Prämisse, auch nach einem Vereinswechsel als Spieler zusammenzubleiben, habe sich trotz verschiedener Anfragen, unter anderem aus höheren Ligen, gezeigt, dass der TV Wallau sportlich am besten dem Gesamtinteresse aller Spieler entspreche und zudem geografisch optimale Voraussetzungen biete. Kurtanovic fügt hinzu: "Wallau war für uns wie Liebe auf den ersten Blick, und unsere Gespräche verliefen von Anfang an sehr positiv." Letztlich habe auch dieses auf Augenhöhe geführte Verhältnis maßgeblich zur Entscheidung für den TV Wallau beigetragen. "Hinter dem Verein stehen Menschen, die Tag und Nacht im Einsatz sind. Ich bin zuversichtlich, dass sich diese Arbeit bald auch auf dem Platz auszahlen wird", sagt Kurtanovic.

Verstärkung auch auf der Trainerbank

Neben der Vielzahl an Spielern werde auch Haris Kurtanovic, zuletzt Trainer der DJK Flörsheim, zum bestehenden TVW-Trainerteam aus Guido Barzellotti und Andreas Hoffmann stoßen. Maurice Jung, TVW-Abteilungsleiter, erläutert: "Unser Ziel ist es, dass die Trainer gemeinsam aus vielen Einzelspielern eine echte Einheit formen." Grund dafür sei auch das Bestreben, über die Saison hinaus wieder eine zweite Mannschaft stellen zu können. "Alle drei Trainer sind gleichberechtigt und werden untereinander eine ihren Fähigkeiten entsprechende Aufgabenverteilung finden", ordnet der Abteilungsleiter ein.

Ein Team formen, die Klasse halten

"Bisher gibt es im Verein keine Vorbehalte, wir haben alles offen kommuniziert", sagt Jung. Da die Neuzugänge eine große Veränderung darstellten und der TVW nun von einem 60 Mann starken Kader ausgehe, seien die aktuellen Wallauer vorab einbezogen worden. Nach einem anfänglichen gemeinschaftlichen Essen und der laufenden Vorbereitung sei sich Jung dennoch der Bedeutung weiterer Teambuildingmaßnahmen für eine gelingende Integration bewusst. Unerlässlich sei dies vor dem unumstrittenen Ziel, noch den Klassenverbleib in der A-Liga zu sichern. "Wir streben aber kein Projekt für ein halbes Jahr an, wichtiger ist, dass die Mannschaft zusammenwächst und die familiäre Atmosphäre erhalten bleibt", erklärt Jung.

Kurtanovic unterstreicht: "Unser großes Ziel ist der Klassenerhalt, das hat uns herausgefordert." Sollte dieses Ziel nicht verwirklicht werden, die Mannschaft aber harmonieren und als Einheit den Verein repräsentiert haben, könne dies gleichfalls als nicht zu schmälernder Erfolg verbucht werden.