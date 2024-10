MTV Berg vs TSV Peißenberg – Foto: Oliver Rabuser

Letzter in der Fairnesstabelle: „Pfundskerle" außer Rand und Band Bereits vier glatt rote Karten

In der Kreisliga 1 ist der TSV Peißenberg abgeschlagen auf letztem Platz der Fairnesstabelle. Sportlich befindet sich der TSV auf Platz drei.

Über seine Kicker lässt Hubert Jungmann überhaupt nichts kommen. „Das sind lauter Pfundskerle“, lobt der Trainer des TSV Peißenberg seine Mannschaft als verschworenen und integren Haufen. Die von ihm hochgepriesene „super Truppe“ ist in den vergangenen Wochen jedoch stark ins Gerede gekommen. In der Fairness-Tabelle der Kreisliga 1 belegt das Team aus der ehemaligen Bergarbeitergemeinde augenblicklich einen deprimierenden letzten Platz. In nur zwölf Begegnungen sahen die Peißenberger 36 Mal Gelb, vier Mal Rot und drei Mal Gelb-Rot. Darüber hinaus kassierte der TSV noch vier Zeitstrafen. So tief wie der TSV gesunken ist, fuhren früher nicht einmal die Bergleute in den Stollen ein. „Die letzten sechs Wochen waren frustrierend“, hadert Jungmann mit seiner Elf. Denn mittlerweile genießen seine Kicker den zweifelhaften Ruf als böse Buben, was sich nicht nur bei der Konkurrenz tief ins Gedächtnis einprägt, sondern vor allem bei den Schiedsrichtern. „Das wird von denen mit Argusaugen verfolgt“, ist sich der Coach sicher, dass seine Fußballer bei den Regelhütern mittlerweile auf der schwarzen Liste stehen. Allein der letzte Auftritt beim FC Real Kreuth bestätigt diese Vermutung. Referee Matthias Dolderer zeigte Michael Gladiator und Caner Demirci glatt Rot und Eleftherios Caci die Ampelkarte. Nach dieser Orgie von Platzverweisen gab es selbst für Jungmann an der Situation, in die sich seine Jungs manövriert haben, nichts mehr zu beschönigen. „Es ist zu spät“, stellte der Coach fest. Der Ruf des TSV Peißenberg ist längst ruiniert.

Krisensitzung am Donnerstag Nach dem Abschlusstraining am morgigen Donnerstag will die Abteilungsleitung versuchen zu retten, was noch zu retten ist, und den Kickern ernsthaft ins Gewissen reden. Sie darf sich darauf einstellen, vor vielen aufmerksamen Zuhörern zu sprechen, denn der Übungseifer der Peißenberger ist hoch. 30 bis 35 Spieler zählt Jungmann bei jeder Einheit. Von mangelnder Trainingsdisziplin kann also nicht die Rede sein. Auch die vier Roten Karten relativieren sich, wenn man die Vergehen und ihre Strafen berücksichtigt. Dennis Mulaj und Hannes Kunterweit flogen vom Rasen, weil sie ihre Gegenspieler in aussichtsreicher Position am Trikot zerrten. Mehr als ein bis zwei Spiele Sperre mussten sie für ihre Vergehen nicht verbüßen. Auch Michael Gladiator wird wohl glimpflich davon kommen für seine Notbremse gegen Kreuth. Anders sieht es Caner Demirci aus, der gegen die Königlichen vollkommen entgleiste und sich eine üble Tätlichkeit leistete. „Dafür kriegt er vier, fünf Spiele Sperre“, mutmaßt sein Coach. Bis zur Winterpause wird Demirci ihm auf jeden Fall fehlen.