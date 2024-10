Letzter gegen Erster in Untergrombach

Lange führte der FC Forst gegen Neudorf, letztlich musste sich die Germania aber mit einem Remis begnügen. „Im letzten Heimspiel kamen wir leider über ein 1:1 gegen Neudorf nicht hinaus. Wir haben sehr gut in die Partie gefunden und die frühe Führung erzielt. Im Anschluss hatten wir noch weitere Möglichkeiten, um zu erhöhen, jedoch leider nicht genutzt. Ab Minute 30 wurde es dann ein ganz anderes Spiel und die Gäste kamen besser ins Spiel. Ähnliches Bild in der zweiten Halbzeit, ein ziemlich offenes Spiel mit Chancen auf beiden Seiten und einem Elfmeter für die Neudorfer kurz vor Schluss. Von daher müssen wir an diesem Tag mit dem Punkt leben“, meinte Patrick Stucke. Nun gastiert der FCF in Neuthard. Stucke erwartet eine anspruchsvolle Aufgabe: „Im nächsten Spiel müssen wir zum Absteiger nach Neuthard. Die sehr junge Mannschaft hat bisher gezeigt, dass sie sehr schwer zu schlagen ist. Nach der Niederlage im letzten Spiel will sie diese bestimmt wieder vergessen machen. Wir wollen dies natürlich verhindern und uns die drei Punkte holen.“

Eine überraschende Niederlage kassierte der FV Neuthard in Menzingen. „Schade. Eigentlich haben wir gut aufgebaut und rausgespielt. Aber im letzten Drittel fehlen uns einfach noch die entscheidende Konsequenz und Durchschlagskraft. Der unbedingte Wille, Zweikämpfe zu gewinnen, Eins-gegen-Eins zu kreieren, Chancen zu erarbeiten, fehlt uns noch. Torchancen waren Mangelware, wir haben kein einziges Mal aus dem Spiel heraus auf das Tor geschossen. Das war einfach nicht gut. Über einen Eckball sind wir zum 1:2 gekommen, aber das war zu wenig. Zu viele falsche Entscheidungen haben zu einfachen Ballverlusten und Fehlern geführt. Die Standardgegentore waren sicher zu vermeiden, aber so ist es nun mal“, war Medin Dokara weder mit dem Ergebnis noch mit der Leistung zufrieden. Weiter geht es für den FVN gegen Forst. „Wir müssen uns deutlich steigern. Gerade im Spiel nach vorne müssen wir effizienter werden. Ohne Chancen keine Tore, ohne Tore, keine Siege. Wir müssen den Mund abputzen und schauen, dass wir vieles besser machen. Es wird sicher nicht einfacher im nächsten Spiel, aber den angesprochenen Verbesserungen können wir punkten“, so der FVN-Coach.

Als einen Schritt nach vorne wertete Robin Käpplein das torlose Remis des FV Hambrücken gegen Östringen II: „Mit dem Östringen-Spiel können wir zufrieden sein. Wir haben den Matchplan gut umgesetzt und uns so den Punkt auch verdient. Der Fokus lag nach den zuletzt gehäuften Gegentoren auf der mannschaftlichen Verteidigung und dies wurde auch komplett so umgesetzt. Nach vorne waren wir in vielen Situationen leider zu unkonzentriert oder zu unpräzise. Da hätten wir noch die ein oder andere klarere Chance kreieren und für mehr Entlastung sorgen können. Dennoch können wir mit der Leistungssteigerung zur Vorwoche sehr zufrieden sein und daran gilt es im nächsten Spiel anzuknüpfen.“ Damit scheint der FVH just zum Derby in Neudorf wieder besser in der Spur. „Nun wartet am kommenden Samstag das Derby gegen Neudorf auf uns und damit auch altbekannte Gesichter, welche bis vor ein oder zwei Jahren noch für unseren FVH spielten. Nach der gezeigten Leistungssteigerung freuen wir uns auf das Spiel und wollen mit einem Derbysieg wieder zurück nach Hambrücken fahren“, fiebert Käpplein der Partie entgegen.

Durch einen späten Treffer vermied die FVgg Neudorf in Forst eine weitere Niederlage. „Wir bleiben zwar weiterhin sieglos, konnten aber immerhin die Niederlagenserie von zuletzt vier Spielen stoppen. Wichtiger als das 1:1 war aber die Art und Weise, wie der Punkt zustande kam. Zwar gab es ein frühes Gegentor, aber dank einer deutlichen Leistungssteigerung verdienten wir uns den Zähler. Läuferisch und kämpferisch war das in Ordnung, gerade das war nach den jüngsten Ergebnissen wichtig“, nahm Jannik Heneka das Remis mit. Schon richtet er den Fokus auf das nächste Spiel: „Klar ist das ein Derby, aber mit Blick auf die Tabelle ist es auch ein sehr wichtiges Spiel. Mit einem Sieg können wir an den FVH heranrücken. Das muss unser Ziel sein.“

Ein torloses Remis gab es für den FC Östringen II in Hambrücken. Jens Knaus meinte dazu: „Das Spiel gegen Hambrücken ist recht schnell erzählt. Wir sind in der Defensive sicher gestanden und hatten nach vorne mehrere sehr gute Möglichkeiten, um das Spiel für uns zu entscheiden, insbesondere natürlich durch den berechtigten Elfmeter, den wir nicht verwandeln konnten. In der zweiten Halbzeit wollten wir engagierter nach vorne spielen und die sich bietenden Tormöglichkeiten nutzen. Leider hat in diesem Spiel der letzte Biss gefehlt, das Tor zu erzielen. So nehmen wir diesen Auswärtspunkt dennoch gerne mit.“

Schon heute Abend ist der FCÖ II wieder gefordert. „Freitagabend, Flutlichtspiel, interessanter Gegner Mingolsheim, was will man mehr? Wir freuen uns auf das Spiel und viele Zuschauer. Wir erwarten ein enges Spiel zweier gut eingestellter Mannschaften. Mingolsheim hat nach anfänglichen Schwierigkeiten nun immer besser in die Saison reingefunden und einige Punkte in den letzten Wochen sammeln können“, freut sich Knaus, ehe er noch selbstbewusst ergänzt: „Wir werden vor dem Tor wieder konsequenter agieren und mit einer geschlossenen Mannschaftsleistung die drei Punkte in Östringen behalten.“

Knapp konnte sich der TuS Mingolsheim gegen Flehingen durchsetzen. „In der ersten Halbzeit hatten wir die besseren Chancen, aber haben diese nicht konsequent genug genutzt. In der zweiten Halbzeit tauchte Flehingen öfters vor unserem Tor auf und hatte die besseren Möglichkeiten auf das 1:0. In einer eher schwachen Kreisligapartie sind wir dann doch noch in der 80. Minute in Führung gegangen. Durch einen berechtigten Elfmeter mussten wir in der 88. Minute dann leider doch noch das 1:1 hinnehmen. In der zehnminütigen Nachspielzeit ist es uns dann noch gelungen, das 2:1 zu erzielen. Unter dem Strich wäre ein Unentschieden durchaus gerecht gewesen. Wir freuen uns natürlich trotzdem über die drei Punkte“, kommentierte Kai Schrumpf die Partie.

Heute Abend ist der TuS im Lokalduell bei Östringen II gefordert. „Bereits am heutigen Freitag steht das Derby gegen Östringen II an. Wir müssen uns in der Leistung auf jeden Fall steigern, um etwas Zählbares aus Östringen mitnehmen zu können. Die Pokalniederlage aus der letzten Saison schmerzt noch immer und dementsprechend motiviert werden wir auftreten. Wir wollen mit Punkten uns weiter im oberen Drittel der Tabelle festsetzen, sind natürlich aber gewarnt vor der Offensivkraft der Östringer“, fiebert Schrumpf der Partie entgegen.

PROGNOSE:

Die Mingolshimer nehem einen Zähler auf den kurzen Heimweg mit.