Letzter Bezirksliga-Spieltag: Ippensen/Wohnste in Aschwarden

– Foto: Claus Miesner

Die SV Ippensen/Wohnste muss am letzten Bezirksliga-Spieltag der Saison 2025/26 auswärts antreten. Am Samstag wird schon um 13.30 Uhr die Partie gegen den SV Aschwarden von den Schiedsrichtern angepfiffen.

Die SV Ippensen/Wohnste belegt kurz vor Ende der Saison mit 35 Punkten Platz 10 der Bezirksligatabelle. Den Klassenerhalt hat das Team von Coach Timo Peters also bereits gesichert. Der SV Aschwarden liegt zurzeit mit 14 Zählern auf Platz 15 und damit auf der vorletzten Tabellenposition.

Am vergangenen Spieltag sah Aschwarden gegen Fischerhude-Quelkhorn keine Sonne und musste eine 4:0-Niederlage in Kauf nehmen. Auch an den Spieltagen davor ging das Team von Trainer Erik Albers gegen Heeslingen und Ritterhude leer aus. Ippensen kassierte zuletzt gegen Hülsen auf eigenem Rasen ebenfalls eine bittere 1:4-Pleite. Im Spiel gegen Uphusen war für die Peters-Elf ebenfalls nichts zu holen, zu Hause gegen Fischerhude-Quelkhorn zeigte sie jedoch Moral und gewann mit 2:0.