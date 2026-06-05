Letzter Bezirksliga-Spieltag: Ippensen/Wohnste in Aschwarden

Die SV Ippensen/Wohnste muss am letzten Bezirksliga-Spieltag der Saison 2025/26 auswärts antreten. Am Samstag wird schon um 13.30 Uhr die Partie gegen den SV Aschwarden von den Schiedsrichtern angepfiffen.
Die SV Ippensen/Wohnste belegt kurz vor Ende der Saison mit 35 Punkten Platz 10 der Bezirksligatabelle. Den Klassenerhalt hat das Team von Coach Timo Peters also bereits gesichert. Der SV Aschwarden liegt zurzeit mit 14 Zählern auf Platz 15 und damit auf der vorletzten Tabellenposition.
Am vergangenen Spieltag sah Aschwarden gegen Fischerhude-Quelkhorn keine Sonne und musste eine 4:0-Niederlage in Kauf nehmen. Auch an den Spieltagen davor ging das Team von Trainer Erik Albers gegen Heeslingen und Ritterhude leer aus. Ippensen kassierte zuletzt gegen Hülsen auf eigenem Rasen ebenfalls eine bittere 1:4-Pleite. Im Spiel gegen Uphusen war für die Peters-Elf ebenfalls nichts zu holen, zu Hause gegen Fischerhude-Quelkhorn zeigte sie jedoch Moral und gewann mit 2:0.
Hinspiel gewinnt Ippensen/Wohnste deutlich mit 5:0
Im Hinspiel zwischen Ippensen/Wohnste und Aschwarden fuhr Ippensen einen 5:0-Kantersieg ein. Diese Leistung stimmt Coach Peters positiv. „Gegen Aschwaden haben wir im Hinspiel schon ein ordentliches Spiel gemacht. Das wollen wir diese Woche wiederholen“, sagt der Trainer. Außerdem sieht er eine weitere besondere Motivation für sein Team. „Wir haben mit Marius Schönfeld und Marco Klindworth zwei Abgänge aus der Mannschaft. Ihnen wollen wir mit drei Punkten danken.“
Wer im Duell zwischen der Mannschaft aus dem Tabellenkeller gegen das Team aus dem unteren Tabellenmittelfeld die Nase vorn haben wird, wird sich am Samstag zeigen.