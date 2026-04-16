Letzte Chance? Endspiel? »Wird die mit entscheidende Partie«

Weiß, dass er und seine Mannschaft liefern müssen: Hankofens Coach Tobias Beck. – Foto: Charly Becherer

Die SpVgg Hankofen-Hailing steht sechs Spieltage vor Schluss in der Regionalliga Bayern sportlich am Abgrund. Am Freitagabend kommt nun die Bundesligareserve des FC Augsburg ins Maierhofer Bau-Stadion. Die U23 des FCA spielt eine enttäuschende Runde, steht auf einem Abstiegs-Relegationsplatz und muss ebenfalls um den Klassenerhalt zittern. Damit ist klar: Für Hankofen ist es ein Endspiel, denn geht auch dieses Spiel verloren, ist der Abstieg in die Bayernliga so gut wie besiegelt. Anstoß am Reißinger Bach ist um 18 Uhr.

Druck ist also da, befürchtet Beck, dass sich dieser leistungshemmend auswirken könnte? Stichwort schlotternde Knie. "Das wird der entscheidende Punkt sein. Wir dürfen nicht erstarren, sondern müssen mutig sein, dürfen keine Angst haben, wollen Lösungen mit dem Ball suchen und gegen den Ball konsequent agieren. Immer wenn wir das gemacht haben, dann waren wir auch absolut konkurrenzfähig."

Kann er - oder kann er nicht? Der Einsatz von Tobias Lermer (li.) entscheidet sich kurzfristig. – Foto: Sportfoto Zink / A.Schlirf



Für Beck kommt es überraschend, dass der hochbegabte Bundesliganachwuchs aus Augsburg so tief im Tabellenkeller steckt: "Warum es nicht so läuft, wie sie sich das vorgestellt hätten, das kann ich natürlich schwer beurteilen. Fakt ist, dass da zweifelsohne enormes fußballerisches Potential in der Mannschaft schlummert. Aber klar ist auch, dass sie nicht so gefestigt agieren, wie sie das gerne würden. Das wollen wir ausnützen. Wir wollen ihnen in sportlicher Hinsicht auf die Nerven gehen, und das würde am besten klappen, wenn wir früh in Führung gehen könnten."

Personalien SpVgg Hankofen-Hailing: Tobias Lermer hat das Mannschaftstraining am Dienstag mitmachen können. Jetzt soll das Abschlusstraining am heutigen Donnerstagabend entscheiden, ob er schon wieder fit für einen Einsatz ist. Das Mitwirken des dynamischen Angreifers wäre zweifelsohne von enormer Wichtigkeit. Ausfallen werden weiterhin die langzeitverletzten Brian Wagner (Schambeinentzündung) und David Löffler (Aufbautraining nach Kreuzbandriss).