 2026-04-16T10:11:10.190Z

Ligavorschau

Letzte Chance? Endspiel? »Wird die mit entscheidende Partie«

Freitag - 29. Spieltag: Hankofen empfängt den direkten Konkurrenten und Tabellen-16. FC Augsburg II +++ Es zählt nur sein Sieg für die SpVgg

von Mathias Willmerdinger · Heute, 17:10 Uhr · 0 Leser
Weiß, dass er und seine Mannschaft liefern müssen: Hankofens Coach Tobias Beck.
Weiß, dass er und seine Mannschaft liefern müssen: Hankofens Coach Tobias Beck. – Foto: Charly Becherer

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Regionalliga Bayern
Hankofen
FC Augsburg II

Die SpVgg Hankofen-Hailing steht sechs Spieltage vor Schluss in der Regionalliga Bayern sportlich am Abgrund. Am Freitagabend kommt nun die Bundesligareserve des FC Augsburg ins Maierhofer Bau-Stadion. Die U23 des FCA spielt eine enttäuschende Runde, steht auf einem Abstiegs-Relegationsplatz und muss ebenfalls um den Klassenerhalt zittern. Damit ist klar: Für Hankofen ist es ein Endspiel, denn geht auch dieses Spiel verloren, ist der Abstieg in die Bayernliga so gut wie besiegelt. Anstoß am Reißinger Bach ist um 18 Uhr.

Morgen, 18:00 Uhr
SpVgg Hankofen-Hailing
SpVgg Hankofen-HailingHankofen
FC Augsburg
FC AugsburgFC Augsburg II
18:00live

Es ist zum Verzweifeln! Wie schon gegen Burghausen machten die "Dorfbuam" auch zuletzt in Ansbach im Grunde erneut kein schlechtes Spiel, doch wieder setzte es eine 0:1-Niederlage. In beiden Partien wären definitiv wichtige Punkte möglich gewesen, doch das große Manko in dieser Spielzeit war mal wieder unübersehbar: Hankofen mangelt es schlicht an der Kaltschnäuzigkeit vorm gegnerischen Tor. Die Chancen wären da, werden aber nicht verwertet, und wenn man kein Tor schießt, gewinnt man halt auch keine Spiele. Gewiss keine neue Erkenntnis, bloß es stimmt eben. Am fehlenden Spielglück kann es auch nicht immer festgemacht werden, in Summe ist es dann eine Qualitätsfrage.

Am Dienstag dürften die Hankofener die Nachholspiele interessiert verfolgt haben. Und was sie gesehen haben, wird ihnen nicht gefallen haben. Die Konkurrenz aus Augsburg hat gepunktet, die Lage am Tabellenende hat sich für die SpVgg weiter zugespitzt. Nur ein Sieg hilft am Freitagabend gegen den FC Augsburg II. "Wir sind nicht naiv oder reden um den heißen Brei herum. Wenn wir dieses Spiel verlieren, beträgt der Rückstand selbst auf die Relegationsränge sieben Punkte. Unsere Chancen auf den Klassenerhalt würden dann auf ein Minimum sinken, so will ich es mal ausdrücken. Wir brauchen einen Heimsieg und drei Punkte, ohne Wenn und Aber. Das wird die mit entscheidende Partie", lässt Hankofens Cheftrainer Tobias Beck wenig Interpretationsspielraum, um was es gegen die Bundesligareserve aus der Fuggerstadt geht.


Druck ist also da, befürchtet Beck, dass sich dieser leistungshemmend auswirken könnte? Stichwort schlotternde Knie. "Das wird der entscheidende Punkt sein. Wir dürfen nicht erstarren, sondern müssen mutig sein, dürfen keine Angst haben, wollen Lösungen mit dem Ball suchen und gegen den Ball konsequent agieren. Immer wenn wir das gemacht haben, dann waren wir auch absolut konkurrenzfähig."
Kann er - oder kann er nicht? Der Einsatz von Tobias Lermer (li.) entscheidet sich kurzfristig.
Kann er - oder kann er nicht? Der Einsatz von Tobias Lermer (li.) entscheidet sich kurzfristig. – Foto: Sportfoto Zink / A.Schlirf

Für Beck kommt es überraschend, dass der hochbegabte Bundesliganachwuchs aus Augsburg so tief im Tabellenkeller steckt: "Warum es nicht so läuft, wie sie sich das vorgestellt hätten, das kann ich natürlich schwer beurteilen. Fakt ist, dass da zweifelsohne enormes fußballerisches Potential in der Mannschaft schlummert. Aber klar ist auch, dass sie nicht so gefestigt agieren, wie sie das gerne würden. Das wollen wir ausnützen. Wir wollen ihnen in sportlicher Hinsicht auf die Nerven gehen, und das würde am besten klappen, wenn wir früh in Führung gehen könnten."
Personalien SpVgg Hankofen-Hailing: Tobias Lermer hat das Mannschaftstraining am Dienstag mitmachen können. Jetzt soll das Abschlusstraining am heutigen Donnerstagabend entscheiden, ob er schon wieder fit für einen Einsatz ist. Das Mitwirken des dynamischen Angreifers wäre zweifelsohne von enormer Wichtigkeit. Ausfallen werden weiterhin die langzeitverletzten Brian Wagner (Schambeinentzündung) und David Löffler (Aufbautraining nach Kreuzbandriss).