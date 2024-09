Let's start the Journey! | UMMAH SPORTS WUPPERTAL

Der Weg bis hierher war kein einfacher, sondern einer voller Entscheidungen, Entdeckungen und Prüfungen.



Es war ein Weg, der junge Talente und erfahrene Spieler zusammenführte – eine Symbiose aus frischer Energie und bewährten Kräften.



Auf diesem Weg verschmolzen die Fähigkeiten talentierter Menschen mit der unermüdlichen Arbeit jener, die keine Mühen scheuten, sich für das Team aufzuopfern.



Jeder Einzelne, ob Debütant oder altgedienter Spieler, bringt seine eigene Geschichte und seine eigenen Träume mit in diese Mannschaft.



Doch was uns alle eint, was uns als UMMAH SPORTS WUPPERTAL zusammenhält, ist nicht nur die Liebe zum Spiel, sondern ein tieferer Antrieb – der Islam.



Er ist unser Kompass, unser Fundament und unser Leben. Mit der Erlaubnis Gottes streben wir danach, auf dem Spielfeld und darüber hinaus ein Vorbild zu sein – ein neuer Meilenstein in der Vereinswelt, der nicht nur für sportliche Erfolge steht, sondern auch für Integrität, Respekt und Zusammenhalt.



Jetzt, da der Anpfiff zur ersten Saison unmittelbar bevorsteht, erfüllt uns ein Gefühl der Vorfreude und Spannung.



Die Meisterschaft, so umkämpft und herausfordernd sie auch sein mag, sehen wir als Chance, uns zu beweisen – als Team, das durch den Glauben vereint und durch den Sport gestärkt wird.



Jede Begegnung, jeder Sieg und jede Niederlage wird ein Teil unserer Geschichte, ein weiterer Schritt auf unserem Weg.



An diesem Punkt möchten wir all jenen danken, die uns auf diesem Weg begleitet haben – den Unterstützern, die uns stets zur Seite standen.*



Denn wer den Menschen nicht dankt, der dankt Allah nicht.



Mit dem Segen Gottes beginnen wir diese Reise.



Möge unsere Reise uns nicht nur sportlichen Erfolg bringen, sondern auch dazu beitragen, eine Brücke zu bauen zwischen Sport und Spiritualität, zwischen Leidenschaft und Glauben.



UMMAH SPORTS WUPPERTAL ist bereit – seid ihr es auch?

____________



*wie zum Beispiel "Futsal im Tal" (in Person Alen Erkocevic ), den Club-Beratern vom Fußballverband Niederrhein, der Stadt Wuppertal, dem Cronenberger SC, den Mitgliedern und vielen mehr!



✒️ by The Art of Life e.V.



Quelle: https://www.instagram.com/ummah_sports/