 2026-03-13T07:45:35.464Z

Lerche ärgert OSV Meerbusch, TuS Wickrath bezwingt auch VfL Tönisberg

Bezirksliga 3: OSV Meerbusch spielt nur Remis gegen CSV Marathon Krefeld, Dennis Lerche gleicht spät aus. TuS Wickrath gewinnt gegen VfL Tönisberg, Petar Popovic trifft entscheidend.

von André Nückel · Heute, 00:25 Uhr · 0 Leser
OSV Meerbuscch diesmal nur mit einem Remis. – Foto: Michael Zöllner

Spieltag 24 in der Bezirksliga Niederrhein, Gruppe 3: Der Tabellenführer OSV Meerbusch hat im Titelrennen Punkte liegen lassen. Gegen den CSV Marathon Krefeld reichte es nur zu einem 2:2, obwohl die Führung lange hielt. Im Duell der Torjäger setzte Dennis Lerche den späten Schlusspunkt - anders als Marc Rommel. Dahinter bleibt der TuS Wickrath nach einem Heimsieg gegen den VfL Tönisberg in Lauerstellung.

Gestern, 20:00 Uhr
TuS Wickrath
VfL Tönisberg
2
1
Abpfiff

Der TuS Wickrath hat sich mit einem 2:1-Heimsieg gegen den VfL Tönisberg drei Punkte gesichert. Niek Gabriel Mäder brachte die Gastgeber in der 38. Minute in Führung, doch nur zwei Minuten später glich Janik Dünwald für die Gäste aus (40.). Nach der Pause entwickelte sich eine offene Partie, in der Wickrath schließlich den entscheidenden Treffer setzte: Petar Popovic erzielte in der 71. Minute das 2:1. Tönisberg fand anschließend keinen Weg mehr zurück ins Spiel, sodass Wickrath seinen fünften Platz im oberen Tabellenfeld festigt.

Gestern, 19:45 Uhr
OSV Meerbusch
CSV Marathon Krefeld
2
2
Abpfiff

Der OSV Meerbusch hat im Heimspiel gegen den CSV Marathon Krefeld zwei Punkte liegen lassen. Die Gäste erwischten den besseren Start, als Fritz Fiedler bereits in der 4. Minute zur Führung traf. Meerbusch reagierte durch Ioannis Alexiou, der in der 24. Minute ausglich. In der Schlussphase sah es nach einem Heimsieg aus, als Tim Tetzlaff in der 75. Minute zur 2:1-Führung traf. Doch kurz vor Schluss schlug Marathon zurück: Dennis Lerche erzielte in der 88. Minute den Ausgleich und sicherte seinem Team einen Punkt. Im direkten Vergleich der Offensivspieler traf damit Lerche, während Marc Rommel ohne Treffer blieb. Ob TuRa Brüggen und die Sportfreunde Neuwerk die Schützenhilfe nutzen können, bleibt abzuwarten.

Morgen, 15:30 Uhr
1. FC Mönchengladbach
Thomasstadt Kempen
15:30
Morgen, 15:30 Uhr
SC St. Tönis 1911/20
SC Union Nettetal
15:30live
Morgen, 15:30 Uhr
TuRa Brüggen
SSV Grefrath 1910/24
15:30
Morgen, 15:30 Uhr
TSV Krefeld-Bockum
VfR Krefeld-Fischeln
15:30live
Morgen, 15:00 Uhr
Sportfreunde Neuwerk
Türkiyemspor Mönchengladbach
15:00
Morgen, 13:00 Uhr
DJK Fortuna Dilkrath
SpVg Odenkirchen
13:00
Das sind die nächsten Spieltage

25. Spieltag
Mi., 25.03.26 20:00 Uhr CSV Marathon Krefeld - TSV Krefeld-Bockum
Sa., 28.03.26 19:00 Uhr SpVg Odenkirchen - SC St. Tönis 1911/20 II
So., 29.03.26 15:15 Uhr Türkiyemspor Mönchengladbach - DJK Fortuna Dilkrath
So., 29.03.26 15:15 Uhr Thomasstadt Kempen - OSV Meerbusch
So., 29.03.26 15:15 Uhr SSV Grefrath 1910/24 - TuS Wickrath
So., 29.03.26 15:30 Uhr VfR Krefeld-Fischeln - Sportfreunde Neuwerk
So., 29.03.26 15:30 Uhr VfL Tönisberg - 1. FC Viersen
So., 29.03.26 15:30 Uhr SC Union Nettetal II - TuRa Brüggen

26. Spieltag
Mi., 01.04.26 20:00 Uhr Sportfreunde Neuwerk - CSV Marathon Krefeld
Do., 02.04.26 19:30 Uhr 1. FC Viersen - SSV Grefrath 1910/24
Do., 02.04.26 20:00 Uhr TuS Wickrath - SC Union Nettetal II
Do., 02.04.26 20:00 Uhr 1. FC Mönchengladbach - VfL Tönisberg
Do., 02.04.26 20:00 Uhr TSV Krefeld-Bockum - OSV Meerbusch
Do., 02.04.26 20:00 Uhr DJK Fortuna Dilkrath - VfR Krefeld-Fischeln
Do., 02.04.26 20:00 Uhr SC St. Tönis 1911/20 II - Türkiyemspor Mönchengladbach
Do., 02.04.26 20:00 Uhr TuRa Brüggen - SpVg Odenkirchen

