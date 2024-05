Lennard Kuck ist Keeper der Woche

Glanzparaden, gehaltene Elfmeter, weiße Westen: Viel zu oft stehen die Keeper im Schatten der Torjäger – doch das wird sich ab sofort ändern. FuPa und Catch & Keep präsentieren ab sofort wöchentlich den "Keeper der Woche" für FuPa in Westfalen.

👑 Die Top-3-Torhüter in Westfalen

🥈 Jörg Riedel vom SV Büren in der Kreisliga A1 Paderborn 🥉 Florian Köhler (25) vom FC Mönninghausen in der Bezirksliga Westfalen Staffel 13

Der 24-jährige Keeper hütet das Tor vom SuK Canlar Bielefeld in der Bezirksliga Westfalen Staffel zwei. Am vergangenen Spieltag hielt der Torhüter beim 3:0-Sieg seiner Mannschaft gegen Viktoria Rietberg seinen Kasten sauber und wurde zum FuPa-Man-of-the-Match gewählt. Durch den Sieg konnte sich Kuck mit seiner Mannschaft sechs Punkte von den letzten drei Plätzen absetzen. Für Kuck persönlich ist es sein zweites Jahr beim SuK Canlar Bielefeld, vorher war er beim TuS Dornberg und beim VfL Theesen aktiv.

🧤 Über Catch and Keep:

Catch & Keep ist eine stark wachsende und beliebte Torwarthandschuh-Marke aus Deutschland. Als Experten für Profi Torwart-Equipment stehen wir für Qualität, Innovation, Authentizität und Nähe zu unseren Keepern auf den Plätzen da draußen. Schnelle Lieferzeiten und eine hohe Servicequalität ist selbstverständlich für uns. Das begeistert bereits eine starke Keeper-Community von aktuell über 75.000 Torhütern.

Sämtliche Produkte von Catch & Keep werden von Keeper für Keeper entwickelt. Zusätzlich verzichtet das Unternehmen auf teure Sponsorings von Profi-Torhütern, um dir Torwarthandschuhe in ausgezeichneter Qualität zu einem hervorragendem Preis anbieten zu können. Du findest alle Produkte von Catch & Keep jetzt hier!