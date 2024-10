Lengede setzt sich nach direktem Duell von Nörten-Hardenberg ab

Vor dem Spiel trennte beiden Teams ein Punkt. Es war also klar, dass der Gewinner sich etwas von unten absetzen kann und ans Tabellenmittelfeld aufschließt. Das bessere Ende hatte am vergangenen Sonntag das Heimteam vom Trainerteam Sean Krebs und Sascha Fassa.

So., 20.10.2024, 14:30 Uhr

Der SV Lengede startete super in die Partie und traf direkt in der dritten Minute nach einer Balleroberung tief in der gegnerischen Hälfte. Justin Folchmann, der nach fünf Wochen wieder in der Startelf stand, war der Torschütze.

Die erste halbe Stunde ging im Allgemeinem klar an den SV Lengede. "Wir haben im Sturm eine spielerische Variante gewählt, was den Ball gut laufen ließ und weshalb wir einige gute Chancen kreierten." so Lengede-Coach Sascha Fassa.

"Nach knapp einer halben Stunde haben wir dann unerklärlicher Weise den Fuß vom Gas genommen." so Fassa weiter. Die Gäste aus Nörten-Hardenberg hatten per Seitfallzieher die Chance auf den Ausgleich, verzogen aber. Doch in der 40. Minute landete der Ball dann im Netz des SV Lengede. Silvan Steinhoff stand nach einer Standardsituation richtig und drückte den Ball zum 1:1-Halbzeitstand über die Linie. "Das 1:1 zur Pause war ärgerlich, nachdem wir viele Chancen liegen lassen haben." resümierte Fassa.