Leistungssteigerung kommt zu spät: SG Neffeltal scheitert an Golzheim Die schwache erste Halbzeit brach der SGN das Genick. In der Schlussphase fehlten den Gastgebern die letzten Körner.

Die SG Neffeltal hat sich, trotz einer guten Leistung in der zweiten Hälfte, dem FC Golzheim geschlagen geben müssen. In der Kreisliga B, Staffel 3 verliert Neffeltal den Anschluss an die Spitzengruppe.

Eine, wie so häufig in dieser Spielzeit, schläfrige erste Halbzeit der Neffeltaler, die offensichtlich nicht klar unterlegen waren, doch erneut einem Rückstand hinterher laufen mussten.

Rein spielerisch wirkten beide Mannschaften auf einem ähnlichem Niveau. Besonders die jeweiligen Defensivreihen zeigten sich immer wieder anfällig. So brach Außenverteidiger Nico Krzywinski nach einer Fehlabstimmung des Gegners durch den Abwehrverbund, doch scheiterte freistehend an Keeper Jan Granitzka (19.).

Nach einer Ecke für Neffeltal schaltete die Offensivabteilung der Gäste schnell und schickte den flinken Andreas Diehl. Der Außenstürmer behielt im Eins-gegen-Eins mit Torhüter Marcel Baaske die Ruhe und überlupfte diesen zum frühen Führungstreffer (12.). Genau wie in der Vorwoche gegen den BSV Gey misslang den Neffeltalern die Konterabsicherung nach einem eigenen Standard, was erneut bestraft wurde.

Der sehr agile Erion Idrizi konnte nach einem schnellen Antritt nur mit einem Foul gestoppt werden und den fälligen Strafstoß verwandelte Kapitän Marten Fröhling zum Anschlusstreffer (51.).

In der Folge lag der Ausgleichstreffer sprichwörtlich in der Luft. Erneut Fröhling, dessen Kopfball knapp am Tor vorbeiging (53.) sowie Luke Kerper, dessen scharfe Hereingabe noch in letzter Not geklärt werden konnte (57.), verpassten aber ihre Chancen. Golzheim schwamm in dieser Phase defensiv doch konnte sich darauf ein wenig stabilisieren. Die kräftezehrende Partie hinterließ bei beiden Teams ihre Spuren und so zeichnete sich die Schlussphase zwar durch vereinzelte Nickligkeiten im Mittelfeld, nicht aber durch klare Torchancen aus.

Und so nahm der FC Golzheim die drei Punkte aus Neffeltal mit. Zwar waren sie die bessere Mannschaft in der ersten Hälfte doch können sie sich glücklich schätzen, dass die SGN das hohe Tempo aus dem zweiten Durchgang nicht weiter aufrecht hielt.

Golzheim verteidigt mit den drei Punkten ihren dritten Platz in der Tabelle. Nach einer Pause am kommenden Wochenende gehen sie als klarer Favorit in die Partie gegen Kellerkind BSV Gey (27. November, 14.30 Uhr).

Auch die SG Neffeltal hat erst einmal spielfrei am nächsten Wochenende. Gegen die SG Voreifel II (26. November, 18.45Uhr) bietet sich die Möglichkeit, den aktuellen Negativtrend umzudrehen.