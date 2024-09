Leistung reicht am Ende nicht für einen Punktgewinn

Gegen den Mitfavoriten auf die Meisterschaft aus Sontheim tat sich unsere Mannschaft zu Beginn sehr schwer. Gleich mit der ersten Flanke versenkte Stein einen Kopfball mustergültig gegen die Laufrichtung von Illig zum 1:0. Die erste Chance zum Ausgleich hatte Felix Kaiser nach rund einer Viertelstunde, doch er traf den Ball aus kurzer Distanz mit dem linken Fuß nicht voll. Jetzt war man aber mehr und mehr im Spiel und schaffte es auch so, den Gegner unter Druck zu setzen. Es stellten sich dadurch weitere Chancen heraus, aus einer dieser sich auch das 1:1 in der 35.Minute entwickelte. Sokol Lutfiu kam im Sechzehner an den Ball und provozierte mit einem Haken nach rechts das Foul des Gegners. Felix Kaiser verwandelte sicher zum 1:1. Völlig unnötig war dann das 2:1 nur kurze Zeit später. Vor allem in der Entstehung aufgrund eines Freistoßes an der Außenlinie, der absolut vermeidbar gewesen wäre. Diesen zirkelte Färber auf das kurze Eck, an dem Torwart Marcel Illig noch mit einer starken Parade gegen die Querlatte den Einschlag verhinderte, doch der Abpraller als Kopfball war dann nicht mehr zu verhindern und die Heimelf führte erneut. Nach dem Seitenwechsel war das Bild dann ebenfalls wieder ausgeglichen, auch wenn Sontheim sicherlich die besseren Chancen hatte. So blieb es lange beim 2:1, doch die richtig klaren Möglichkeiten zum Ausgleich konnte man nicht vorweisen. Auch die zahlreichen Einwechslungen brachten nicht mehr den nötigen Schub und so machte der FVS nach einem Abstimmungsfehler in der Hintermannschaft mit der Schlusssekunde den insgesamt verdienten 3:1-Siegtreffer.