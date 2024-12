Leihe von Laurin Ulrich bei den Spatzen wird vorzeitig beendet

Ulrich war im Sommer 2023 vom VfB Stuttgart zum SSV Ulm gewechselt, um in der 2. Bundesliga Spielpraxis zu sammeln. In der Hinrunde kam der offensive Mittelfeldspieler jedoch lediglich zu fünf Einsätzen, davon ein Startelfeinsatz. In vier weiteren Spielen wurde er eingewechselt. „Leider konnte Laurin bei uns nicht so viel Spielzeit sammeln, wie wir uns das alle erhofft hatten“, erklärte SSV-Geschäftsführer Markus Thiele. Gründe hierfür seien auch „seine Ausfälle während der letzten Monate“ gewesen.

Auch der VfB Stuttgart äußerte sich in einer Mitteilung zum vorzeitigen Ende der Leihe. Der Verein und die Verantwortlichen des SSV Ulm hätten sich gemeinsam mit dem Spieler darauf verständigt, die Leihe zum Jahresende zu beenden. VfB-Sportdirektor Christian Gentner begründete den Schritt: „Laurin soll in der Rückrunde in unserer U21 Spielpraxis sammeln und dabei helfen, die sportlichen Ziele in der 3. Liga zu erreichen.“ Die U21 des VfB bereitet sich derzeit auf die Rückrunde vor und wird dazu am 4. Januar ins Trainingslager nach Spanien reisen.

Ulrich, der vor seinem Wechsel acht Jahre lang das Trikot mit dem Brustring trug, feierte im November 2022 sein Bundesliga-Debüt für den VfB. Mit seiner Rückkehr soll er nun das Team in der 3. Liga verstärken und weitere Erfahrungen sammeln.





Weitere Abgänge möglich

Weitere Kandidaten für einen Wechsel dürften auch Lukas Ahrend und Julian Kudala sein, die noch zu keinem Einsatz in der laufenden Saison kamen. Laut kicker.de hat zudem Alemannia Aachen Niklas Castelle im Visier, hier gilt es abzuwarten was sich daraus entwickelt.

Ob der 22-jährige Stümer Jayden Nelson (ausgeliehen von Rosenborg Trondheim) nochmal für den SSV auflaufen wird ist ebenfalls nicht gewiss, er kam seit dem Spiel gegen den Karlsruher SC am 20. Oktober nicht mehr zum Einsatz. Zuletzt war er auch nicht mehr im Spieltagskader der Spatzen.