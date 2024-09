Lehrstunde für Aufsteiger FV Eppelborn

Oberliga-Aufsteiger FV Eppelborn musste am Sonntag eine ganz bittere Kröte schlucken. Zwei Wochen nach dem etwas überraschenden 2:1-Heimsieg über Ex-Viertligist FC Rot-Weiß Koblenz musste sich das Team von Trainer Philipp Häfner am Sonntag dem amtierenden Vize-Meister und Regionalliga-Aufstiegsrundenteilnehmer SV Gonsenheim mit 1:8 (0:4) beugen. Schon zur Pause führte das Team aus dem Mainzer Stadtteil deutlich mit 4:0. Jan Vogel eröffnete den Torreigen vor 175 Zuschauer nach neun Minuten, nur fünf Minuten später ließ Enis Curic das 0:2 folgen. Abdellatif El Mahaoui war für das 0:3 verantwortlich (23.), ehe Yannik Steven Ischdonat in der 43. Minute das 0:4 folgen ließ. "Entscheidend waren wohl die beiden Treffer um die Pause, da haben wir nach dem 0:4 nachgelegt und am Ende dann auch in der Höhe verdient gewonnen. Wir wollten einen guten Start in die Saison und haben das mit dem heutigen Ergebnis auch bestätigt", sagte Gäste-Trainer Anouar Ddaou nach dem Spiel. Gonsenheim ließ den Gastgebern erst gar keine Luft zum Atmen, legte durch El Mahaoui (50.) gleich das 0:5 nach. Dann kam Eppelborn zwar immerhin zum einzigen Treffer durch Giovanni Runco (55.), doch Jan Vogel zwitscherte sechs Minuten später das 1:6 ins Eppelborner Nest. Der kurz zuvor eingewechselte Ryoji Matsumura rundete die Sache mit zwei Treffern ab. (78. und 85.) ab. "Wir wollten in dieser Runde da anknüpfen, wo wir vorige Saison aufhörten, das ist bislang gut gelungen. Für das nächste Ligaspiel kommt keiner unserer Langzeitverletzten zurück", sagte Ddaou abschließend.

FVE-Trainer Philipp Häfner sagte nach dem Spiel: "Gegen einen sehr, sehr, sehr starken Gegner haben wir ein schlechtes Spiel gemacht. Das sollte uns eine Lehre sein, wir dürfen aber auch nicht unrealistisch sein, es gibt in dieser Liga Mannschaften, die richtig gut sind und alles nehmen, was sie kriegen können. Da muss man dann mal in den sauren Apfel beißen als FV Eppelborn. Wir müssen in Auersmacher besser spielen, wenn wir dort gewinnen wollen".