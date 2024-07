Legenden des TSV Boisheim nach 3:0 am Ende 3:3 gegen Weisweiler Elf

Eine beachtliche Leistung lieferte am Samstag eine Legenden-Mannschaft des TSV Boisheim am Rande des AUTO HUS-Cups auf der eigenen Anlage gegen die Weisweiler Elf, das Traditionsteam von Borussia Mönchengladbach. Am Ende stand es 3:3, nachdem die Boisheimer zur Pause sogar mit 3:0 geführt hatten.

Auch die Paarungen für den Finaltag des AUTO HUS-Cups stehen seit Samstagabend fest. In Gruppe A am Freitag setzte sich sportlich zwar der B-Ligist BSV Leutherheide durch, das Team hatte aber vorab signalisiert, für den Finaltag nicht zur Verfügung zu stehen. So reichte dem TSV Boisheim zweimal ein 1:1 gegen Rhenania Hinsbeck und die Leutherheider, um den Einzug ins Finale zu schaffen. Gegen die Hinsbecker glich Kenny Barian für den TSV den Rückstand aus, zuvor hatte Linus Kunze zur Führung der Hinsbecker getroffen. Gegen Leutherheide führte der TSV durch Sommer-Zugang Nando di Buduo, ein Eigentor von Yannik Rütten sorgte hier für den 1:1-Endstand. Beim 3:0 des BSV Leutherheide gegen Hinsbeck trafen Jannik Borger (2) und Moritz Leutgeb.

Endspiel TSV Boisheim gegen TSV Kaldenkirchen

Am Samstag schaffte in Gruppe B dann der TSV Kaldenkirchen den Gruppensieg, durch ein 1:0 gegen den ASV Süchteln II und ein 2:0 gegen SuS Schaag, sind damit am Sonntag um 18 Uhr Finalgegner des TSV Boisheim. Da die Schaager sich mit 2:0 gegen Süchteln II durchsetzen, spielen sie am Sonntag um 15 Uhr gegen Rhenania Hinsbeck um Platz drei.