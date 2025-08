LED, Leidenschaft, Ligastart - Altenlingen erwartet Bad Bentheim

Neues Licht, alte Sehnsucht: In Altenlingen wird am Sonntag nicht nur die neue Bezirksliga-Saison eröffnet, sondern auch eine Ära eingeläutet - die der LED-Anzeigetafel. Während am Wallkamp erstmals digitale Zahlen über Tore und Zeiten flimmern, zählt für den ASV Altenlingen vor allem eines: ein gelungener Start gegen den SV Bad Bentheim.

Mit dem Landesliga-Absteiger kommt gleich zum Auftakt ein Schwergewicht in den Lingener Norden. Die Gäste reisen mit Ambitionen, der ASV mit einer Portion Ungewissheit: Die Vorbereitung war eher Stückwerk, Verletzungen sorgten für Sorgenfalten auf der Stirn von Trainer Zevenhuizen. Und doch: Die Euphorie rund um das Team ist spürbar. Platz vier in der vergangenen Spielzeit war kein Zufallsprodukt, sondern das Resultat einer hungrigen, eingespielten Truppe - mit Kapitän Veer als Taktgeber und Mentalitätsmotor.