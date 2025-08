„Mehr Flanken als Fakten - Der Stadionsprecher haut einen raus

Unsere Jungs um Marcel Mertens haben schließlich bewiesen, dass sie nicht nur kicken, sondern auch punkten können und sie werden solide im sicheren Mittelfeld der Bezirksliga landen. Also keine Panik, liebe Fans: Wir sind näher an einem geselligen Grillabend als am Abstiegsstrudel.

Am 1. Spieltag (01.–13.08.2025) stehen diese Partien an:

Als Meister Aufgestiegen und am Ende etwas die Luft verloren. Auch wenn die Testspiele nicht alle so positiv aussehen, diese Jungs können Fußball spielen. Es wird eine harte Saison, aber gestartet wird mit einem Sieg. 3:1 für uns und viele Ansagen von mir.

Salzbergen und Laxten. Zwei Mannschaften die entweder fabelhaften Fußball spielen oder wo es nicht ganz klappt. Beides schon erlebt in der letzten Bezirksliga-Saison unserer Spartaner. Ich tippe aber hier ein 2:1 für die Heimstarken Salzbergener.

Wir freuen uns auf euch alle hier in Werlte, macht euch auf Stimmung, Spannung und vielleicht den ein oder anderen lockeren Spruch vom Mikro gefasst.

Euer Stadionsprecher aus Werlte

P.S. Sollte dieser „Mehr Flanken als Fakten“-Orakel am Ende tatsächlich alle acht Spiele richtig vorhergesagt haben (inklusive Unentschieden, wohlgemerkt!), natürlich das Einzige, was man in so einem Fall tun muss:

Ich lade diesen Tippkönig zum Essen ein. Pommes, Schnitzel, isotonisches Getränk - alles aufs Haus.

Denn wer zu 100 Prozent trifft, hat entweder übermenschliche Fähigkeiten oder einfach nur verdammt viel Glück.

Beides gehört gefeiert.