Lazar Ilic von Wormatia Worms II trifft zehnmal

Landesligist VfR Wormatia Worms II hatte in seinem Achtelfinale keine Probleme. Auf dem Sportplatz des diesjährigen Veranstalters TuS Neuhausen fertigte das Team von Coach Konstantin Sawin den B-Klassen-Vertreter TuS Weinsheim 14:0 (5:0) ab. „Ich bin mit der Torausbeute sehr zufrieden, allerdings hatten wir uns auf dem Feld noch andere Dinge vorgenommen, die nicht geklappt haben. Das muss in der weiteren Vorbereitung besser werden“, sagte Sawin nach dem Kantersieg, machte aber auch klar: „Sicherlich muss man berücksichtigen, dass der halbe Kader ja wieder verändert wurde.“ Überragend bei den Wormaten war Lazar Ilic, der zehn der 14 Tore erzielte. Drei in Durchgang eins, sieben in Halbzeit zwei. Die weiteren VfR-Treffer gelangen Diyar Yildiz (zwei), Ali Zagomi und Argirios Goulas.

Wormatia-Coach Sawin machte klar: „Wir sind in der Stadtmeisterschaft das Team, das in der höchsten Spielklasse im Teilnehmerfeld spielt. Unser Anspruch ist also, das Turnier zu gewinnen.“ 2023 waren die Wormser im Viertelfinale im Elfmeterschießen am ASV Nibelungen Worms gescheitert. Wer am Sonntag, 16.30 Uhr, in der Runde der besten acht der Gegner der Sawin-Elf sein wird, entschied sich am Donnerstagabend nach Redaktionsschluss. Klar ist: Die Wormatia II wird auf den Gewinner der Partie zwischen SG BW Worms/Pfiffligheim II (C-Klasse) und Rheinania Rheindürkheim (B-Klasse) treffen.