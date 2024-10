Gegen den 1. FC Garmisch-Partenkirchen gelang Schwaig (schwarz) zuletzt nur ein Unentschieden. – Foto: Oliver Rabuser

„Lauter gute Typen" - SF Schwaig will Siegesserie nach Unentschieden wieder aufnehmen

Schwaigs Trainer Donbeck lobt seine Mannen und warnt vor Schwabing. Gegen den Aufsteiger möchte der FC Sportfreunde Schwaig auch im 15. Spiel in Folge punkten.

Es ist bereits der letzte Vorrunden-Spieltag in der Fußball-Landesliga Südost, den die Sportfreunde des FC Schwaig am heutigen Freitagabend einläuten. Der FC Schwabing 56 kommt in die NGL-Arena, Spielbeginn ist um 19.30 Uhr. Heute, 19:30 Uhr FC Sportfreunde Schwaig SF Schwaig FC Schwabing 56 FC Schwabing Abgesagt

Freitagabendspiele unter Flutlicht – da werden Erinnerungen wach an so manches Fußballspektakel. So eines hat der FC Garmisch-Partenkirchen letzten Samstag nicht zugelassen und den Sportfreunden ein 1:1 abgetrotzt. „Was heißt, nicht zugelassen oder uns aufgehalten?“, hält da Schwaigs Trainer Christian „Wiggerl“ Donbeck dagegen, „wir hatten sicherlich ein halbes Dutzend bester Einschussmöglichkeiten, aber da musst du halt welche nutzen“. Für den Gegner hat er Verständnis, „denn wenn wir mit der besten Offensive kommen, dann machst du als Gegner einfach hinten dicht, und wir müssen da halt Lösungen finden“. Donbeck: „Dürfen Schwabing nicht unterschätzen!“