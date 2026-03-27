Lausberg: "Wir werden unsere Herangehensweise nicht verändern" Frechen 20 in Personalnot empfängt den 1. FC Düren von Niklas Lohrer · Heute, 15:00 Uhr · 0 Leser

Der 1. FC Düren möchte wieder ein Erfolgserlebnis nach drei Niederlagen in Folge – Foto: Michael Schnieders

Am 21. Spieltag der Mittelrheinliga trifft die SpVg Frechen 20 auf den 1. FC Düren. Beide Teams bewegen sich im gesicherten Mittelfeld und trennen aktuell nur drei Punkte. Trainer der Zwanziger Özbay erwartet ein "Spiel auf Augenhöhe zweier spielstarker Mannschaften".

Frechen trotzt Personalsorgen Die Saison der Frechener ist weiterhin von personellen Engpässen geprägt. Auch vor dem Duell mit Düren bleibt die Lage angespannt, wie Trainer Okan Özbay betont:

„Die Personallage ist leider weiterhin sehr angespannt. Das wird wieder eine Herausforderung sein.“ Trotz der Probleme zeigte sich das Team zuletzt konkurrenzfähig. Gegen die U23 von Fortuna Köln hielt Frechen gut mit und unterlag nur knapp mit 1:2. Entscheidend war lediglich ein individueller Geniestreich. Özbay fordert dennoch eine klare Haltung von seiner Mannschaft: „Wir suchen keine Ausreden. Mit den Jungs, die auf dem Platz stehen, müssen wir durch.“

Özbay warnt vor Simon und wünscht viel Erfolg Besonders hebt der Frechener Trainer die Qualität des Gegners hervor:

„Philipp Simon ist bei Düren derjenige, der im Mittelfeld die Strippen zieht. Ein echter Ausnahmespieler für die Mittelrheinliga.“ Außerdem wünscht er dem angehenden Nachfolger von Luca Lausberg „viel Erfolg bei seinem Cheftrainerposten ab dem Sommer". Gleichzeitig erwartet er eine taktisch geprägte Partie:

„Ich rechne mit einem Spiel zweier spielstarker Mannschaften, die beide nicht optimal aus der Winterpause gekommen sind. Deswegen ist davon auszugehen, dass beide nicht von Beginn an das größte Risiko gehen werden.“