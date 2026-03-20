Lausberg im Experten-Tipp: „Hohkeppel wird mehr Spielanteile besitzen“

FuPa Mittelrhein präsentiert wöchentlich den Experten-Tipp mit den Einschätzungen und Prognosen eines Vereinsverantwortlichen, Trainers oder Spielers der Mittelrheinliga.

Luca Lausberg befindet sich auf Abschiedstournee in der Mittelrheinliga. Der 31-Jährige gab Mitte Februar sein Ende im Sommer als Trainer des 1. FC Düren bekannt. Dabei hatte Lausberg, der im Seniorenbereich unter anderem auch den VfL Sindorf und Jugendsport Wenau coachte, den Klub in einer prekären Lage übernommen. Nach dem Abstieg aus der Regionalliga trauten „Insider“ den Jungs von der Westkampfbahn keine tragende Rolle in der Mittelrheinliga zu, und mit 24 Punkten in der Hinrunde rechnete kaum jemand. Inzwischen ist der FCD auf dem besten Weg, den Klassenerhalt auch rechnerisch früh zu fixieren.

VfL Vichttal - Sportfreunde Düren Beide Mannschaften sind in der Rückrunde sehr treffsicher unterwegs. Die Sportfreunde werden ein gutes Auswärtsspiel zeigen, am Ende setzt sich aber die Qualität des VfL durch. ⚽ mein Tipp: 3:1

1. FC Düren - SSV Merten Einen Tipp gebe ich hier nicht ab. Wir freuen uns auf das Heimspiel gegen eine Topmannschaft der Liga. ⚽ mein Tipp: kein Tipp

SV Eintracht Hohkeppel - SV Bergisch Gladbach 09

Hohkeppel wird insgesamt etwas mehr Spielanteile besitzen. Bergisch Gladbach verteidigt jedoch im Kollektiv gewohnt diszipliniert und stabil. In einer engen Begegnung kann Bergisch Gladbach den Vorsprung auf Hohkeppel zumindest an diesem Spieltag halten.

⚽ mein Tipp: 1:1

SC Fortuna Köln II - SpVg Frechen 20

Die Zuschauer sehen eine Partie auf absoluter Augenhöhe, einen klaren Favoriten gibt es hier nicht. Spielerisch wird den Zuschauern eine sehr interessante Partie geboten.

⚽ mein Tipp: 2:2

Siegburger SV 04 - FC Teutonia Weiden

Siegburg wird sehr dominant und zielstrebig auftreten. Durch einen Heimsieg hält der SSV den Druck auf die Top 3 aufrecht. Ganz so deutlich wie im Hinspiel wird es aber nicht.

⚽ mein Tipp: 2:0

SSV Bornheim - SpVg Porz

Eine Begegnung mit absolut hoher Intensität. Beide Teams spielen auf Sieg, trennen sich aber nach umkämpften 90 Minuten mit einem Unentschieden.

⚽ mein Tipp: 1:1

TuS Blau-Weiß Königsdorf 1900 - FC Wegberg-Beeck

Der FC Wegberg-Beeck hat zusätzlich zu seiner Qualität ein gewisses Selbstverständnis und Selbstvertrauen zurückgewonnen. Sie werden gegen einen leidenschaftlichen Gegner geduldig ihr Spiel aufziehen.

⚽ mein Tipp: 0:2

FC Pesch - FC Hennef 05

Ali Meybodi und seine Jungs vom FC Pesch werden sich nicht aufgeben und weiterhin in jedem Spiel 100 Prozent geben. Sie werden dem FC Hennef das Leben schwer machen, am Ende entführt Hennef knapp die drei Punkte.

⚽ mein Tipp: 2:3