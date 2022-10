Laura Weinel: Zurück in Wörrstadt TuS-Zugang spielt nach ihrem Aufstieg bis in die Zweite Liga wieder für ihren Jugendverein

Die beim Deutschen Fußball-Bund beschäftigte Werksstudentin ist in Wörrstadt keine Unbekannte. Laura Weinel wurde beim Neuborn-Klub ausgebildet und zog mit 18 in die große Fußball-Welt. Bis in die Zweite Liga hat sie es geschafft. Stationen waren Schott Mainz (3 Jahre), FFC Niederkirchen (1), SG Andernach (3) und schließlich Eintracht Frankfurt (1), ehe sie im Sommer in ihre alte Heimat zurückkehrte.

Dort wird die erfahrene Fußballerin sehnlichst erwartet. Der Regionalligist steht vor dem Spiel am Sonntag (14 Uhr) beim SV Bardenbach als Schlusslicht mit dem Rücken zu Wand. Er leidet unter erheblichen Personalsorgen. Da ist jede Spielerin gut, die sich gesund meldet und wieder mittrainieren kann. Das gilt umso mehr für eine Sportlerin von der Qualität Laura Weinels, die seit Monaten verletzt ist.

Allmählich aber fühle sie sich wieder so gut, dass an Training und – wahrscheinlich nächste Woche – wieder an Wettkampf zu denken ist. Heiß auf die Einsätze ist die Vollblut-Fußballerin bereits. Auch, weil sie weiß, wie groß die Not ist. Helfen würde sie am liebsten gleich.

„Unsere Mannschaft ist verunsichert“, sagt sie: „Wir müssen den Ball wieder mehr in unseren Reihen halten, das Spiel beruhigen. Wir müssen es wieder genießen, den Ball zu haben“, postuliert sie. Aus jedem ihrer Worte spricht die Einschätzung einer routinierten Spielerin, die keins der Wörrstädter Matches in den vergangenen Wochen verpasst hat.