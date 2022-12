Laumer, Argauer & Co.: Die Oberpfälzer Scharfschützen Wir stellen Euch die ToptorjägerInnen der bisherigen Saison im Fußballbezirk vor

Bei Niederlagen ist gern mal der Torhüter der „Depp“, bei Triumphen der erfolgreichste Torschütze der Held. Ob das jetzt fair gegenüber den Mitspielern ist oder nicht, sei mal dahingestellt. Von der Sorte „personifizierte Torjäger“ gibt es in der Oberpfalz eine ganze Stange. Wir werfen einen Blick auf sämtliche Ligaebenen und sagen Euch, wer im bisherigen Saisonverlauf besonders oft das Leder im gegnerischen Tor unterbrachte. So viel vorneweg: Fünf Akteure trafen im Schnitt mindestens zwei Mal pro Spiel – und einer hat bereits sagenhafte 33 Saisontore vorzuweisen...

Das sind die erfolgreichsten Ballermänner und -frauen der Oberpfalz...



... aus den Verbands- und Bezirksligen:

Nikolaus Wohlmann, FC Thalmassing: 19 Tore in 18 Spielen (⌀ 1,06 Tore pro Spiel)

Nico Argauer, SC Luhe-Wildenau: 18 Tore in 18 Spielen (⌀ 1 Tor p. S.)

Besmir Arifaj, FC Kosova Regensburg: 17 Tore in 19 Spielen (⌀ 0,89 Tore p. S.)

Niko Becker, DJK Gebenbach: 16 Tore in 20 Spielen (⌀ 0,8 Tore p. S.)



... aus den Kreisligen:

Lukas Schleich, SSV Schorndorf: 22 Tore in 18 Spielen (⌀ 1,22 Tore p. S.)

Lukas Riedl, DJK Arnschwang: 21 Tore in 17 Spielen (⌀ 1,24 Tore p. S.)

Udo Hagerer, TSV Königstein: 20 Tore in 15 Spielen (⌀ 1,33 Tore p. S.)

David Ezeibe, SV Burgweinting: 20 Tore in 18 Spielen (⌀ 1,11 Tore p. S.)

Sandro Hösl, TSV Erbendorf: 19 Tore in 16 Spielen (⌀ 1,19 Tore p. S.)



... aus den Kreisklassen:

Leopold Knauer, SG Fischbach / Steinberg: 29 Tore in 17 Spielen (⌀ 1,71 Tore p. S.)

Maximilian Kaufmann, DJK Irchenrieth: 24 Tore in 16 Spielen (⌀ 1,5 Tore p. S.)

Mario Rudert, SV Michaelpoppenricht: 21 Tore in 13 Spielen (⌀ 1,62 Tore p. S.)

Maximilian Gruber, TSV Bernhardswald: 20 Tore in 14 Spielen (⌀ 1,43 Tore p. S.)

Almir Mujcinovic, SG Bosna / Fortuna II Regensburg: 20 Tore in 14 Spielen (⌀ 1,43 Tore p. S.)

Josef Naus, 1. FC Raindorf: 20 Tore in 15 Spielen (⌀ 1,33 Tore p. S.)