Lauf stellt neue Trainer und Spieler für Bezirksliga & Kreisklasse vor

– Foto: Dominik Geiswinkler

"Danke für sieben Jahre voller Leidenschaft, Ehrgeiz und unvergesslicher Momente", schrieb der Laufer SV in Richtung des scheidenden Trainers Norman Matschke. Der 48-Jährige spielte bereits in der Jugend und im Herrenbereich beim SK Lauf. 2015 übernahm Matschke erstmals einen Trainerposten in Lauf. 2019 folgte der Start als Trainer der ersten Mannschaft – nach kurzer Unterbrechung in Röthenbach.

Trainerwechsel beim Laufer SV: Kraus, Wölfel und Gast übernehmen

"Du warst nicht nur unser Trainer an der Seitenlinie, sondern auch daneben immer mit vollem Einsatz für die Mannschaft da. Mit dir wurde gekämpft, gelacht, gefeiert — und irgendwie war die Mannschaftskasse trotz deiner hohen Beiträge danach immer leerer als vorher", so der Verein. "Danke für alles, Coach. Für deinen Einsatz, deine Geduld und die Zeit, die du in uns investiert hast. Du hinterlässt mehr als nur sportliche Erfolge — du hinterlässt Erinnerungen. Wir werden die Zeit mit dir nie vergessen und freuen uns, dich spätestens am Altstadtfest wieder zu sehen."