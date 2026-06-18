Lauf stellt neue Trainer und Spieler für Bezirksliga & Kreisklasse vor

Der SV Laufer stellt die Weichen für die kommende Saison in der Bezirksliga Nord: Christian Wölfel und Alexander Kraus übernehmen – wie frühzeitig angekündigt – das Team. Norman Matschke verabschiedete der Verein gebührend.
"Danke für sieben Jahre voller Leidenschaft, Ehrgeiz und unvergesslicher Momente", schrieb der Laufer SV in Richtung des scheidenden Trainers Norman Matschke. Der 48-Jährige spielte bereits in der Jugend und im Herrenbereich beim SK Lauf. 2015 übernahm Matschke erstmals einen Trainerposten in Lauf. 2019 folgte der Start als Trainer der ersten Mannschaft – nach kurzer Unterbrechung in Röthenbach.
"Du warst nicht nur unser Trainer an der Seitenlinie, sondern auch daneben immer mit vollem Einsatz für die Mannschaft da. Mit dir wurde gekämpft, gelacht, gefeiert — und irgendwie war die Mannschaftskasse trotz deiner hohen Beiträge danach immer leerer als vorher", so der Verein. "Danke für alles, Coach. Für deinen Einsatz, deine Geduld und die Zeit, die du in uns investiert hast. Du hinterlässt mehr als nur sportliche Erfolge — du hinterlässt Erinnerungen. Wir werden die Zeit mit dir nie vergessen und freuen uns, dich spätestens am Altstadtfest wieder zu sehen."
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Heute, am 18. Juni, hat der Bezirksligist nun die Nachfolger Matschkes offiziell vorgestellt. Christian Wölfel steigt nach zwei Jahren als Co-Trainer zum Cheftrainer auf. Die Entscheidung fiel bereits im Frühling. Der 34-Jährige ist ein Laufer Urgestein und spielte in den vergangenen Jahren sowohl für die erste und die zweite Mannschaft.
Seinen Posten als Co-Trainer übernimmt Alexander Kraus, der sein Kapitänsamt dafür niederlegen wird, wie der Verein mitteilt. Die zweite Mannschaft wird fortan von Danny Gast trainiert, der für den scheidenden Meistertrainer Martin Schmaußer beerbt.
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Zudem hat der Verein bereits vier neue Spieler vorgestellt: Mittelfeldmann Bastian Stummer (Baiersdorfer SV), Offensivkraft Finn Bohner (U19 Mögeldorf), Eric Adlersflügel (SpVgg Diepersdorf) und Oliver Becker (U19 SK Heuchling) wechseln zum LSV.