Last-Minute-Sieg zum Auftakt

Im ersten Saisonspiel empfing die A-Jugend Weißenfels.

Hochmotiviert ging Buna ins Spiel und kam nach einem tollen Spielzug, welchen David Groß abschloss, zum frühen 1:0. In Folge dessen kam nun Weißenfels besser ins Spiel und drängten auf den Ausgleich. Buna konnte sich nur noch gelegentlich entlasten, kam aber nicht zu richtigen Torchancen. So kam es wie es kommen musste... nach einem langen Ball viel der Ausgleich!

Dieser Ausgleich veränderte die Spielweiße der Bunesen die jetzt wieder drückten.

So konnte kurz vor der Pause der 2:1 Führungstreffer erzielt werden. Christoph Zorn konnte nach schnellausgeführter Ecke den Ball mit dem Kopf im Netz unterbringen. Nach einer heftigen Halbzeitansprache vom Coach fand das Spiel fast ausschließlich vorm Tor der Weißenfelser statt. Doch statt vorne die Bälle selbst reinzumachen lief man in einen Konter rein der zum 2:2 führte. Nun rannten alle Bunaspieler auf das Tor des Gegners zu und hatten in der 90. Minute das notwendige Glück und kamen durch ein Eigentor zum 3:2 Siegtreffer.