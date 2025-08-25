Last-Minute-Remis im Bruchhage-Debüt – Neheim und Salchendorf makellos

In Südwestfalen haben der SC Neheim und Germania Salchendorf ihren Saisonstart jeweils vergolden können und sind weiterhin ohne Punktverlust. Neheim schoss gegen den Aufsteiger und weiterhin punktlosen USC Altenautal bereits in Halbzeit eins einen 4:0-Sieg heraus. Salchendorf fügte Absteiger SV Hohenlimburg 10 im Topspiel die erste Saisonniederlage hinzu. Matchwinner der Siegerländer war Tim Zimpel, der in der 90. Minute einen Doppelpack schnürte und so den Siegtreffer markierte.
Auch Vizemeister Borussia Dröschede musste die erste Saisonniederlage hinnehmen und unterlag den SuS Bad Westernkotten im nächsten Topspiel trotz früher Führung mit 1:2. Währenddessen konnten drei ambitionierte Teams aufatmen, die am 3. Spieltag ihren ersten Saisonsieg feierten. Der BSV Menden erkämpfte sich auf dem Wormbacher Berg beim SV Schmallenberg/Fredeburg ein 1:0. Der FC Lennestadt schlug den SC Drolshagen im Nachbarschaftsduell dank eines Doppelpacks von Alim Bilim Belge mit 2:0. RW Erlinghausen schoss sich gegen den SV 04 Attendorn den Frust von der Seele und überrollte die Gäste mit 6:1. RWE wird in Zukunft bis auf weiteres auf Neuzugang Jonas Böhner verzichten müssen, der sich in der Vorwoche in Bad Westernkotten einen Teilriss des vorderen Kreuzbandes zugezogen hat.
Im Auswärtsspiel bei der SpVg Olpe feierte Alexander Bruchhage sein Debüt als Trainer des SuS Langscheid/Enkhausen und die persönliche Rückkehr in die Landesliga Staffel 2. Zweimal ging Langscheid durch Max Schamoni in Führung, für den ersten Saisonsieg sollte es aber nicht reichen, da auch Olpes Jannik Buchen einen guten Tag erwischte und mit seinem Doppelpack (45./89.) seinem Team noch einen Zähler rettete. "Das Ergebnis ist sehr ärgerlich. Die Jungs haben sich nicht für die engagierte Leistung belohnt. Wir hatten das Spiel 70 Minuten lang im Griff und haben da dem Gegner eine Chance zu gelassen und die war auch noch drin. Das ist sehr bitter. Trotzdem haben es die Jungs gut gemacht", bilanzierte Bruchhage in der "Westfalenpost".
Sieglos ist weiterhin auch der TuS Sundern, der zuhause dem TSV Weißtal mit 2:4 unterlag.
So., 31.08.25 15:00 Uhr SuS Bad Westernkotten - TuS Sundern
So., 31.08.25 15:00 Uhr TSV Weißtal - SpVg Olpe
So., 31.08.25 15:00 Uhr SuS Langscheid/Enkhausen - Germania Salchendorf
So., 31.08.25 15:00 Uhr SV Hohenlimburg - SC Neheim
So., 31.08.25 15:00 Uhr BSV Menden - FC Lennestadt
So., 31.08.25 15:00 Uhr SC Drolshagen - RW Erlinghausen
So., 31.08.25 15:30 Uhr SV 04 Attendorn - Borussia Dröschede
So., 31.08.25 16:00 Uhr USC Altenautal - SV Schmallenberg/Fredeburg
FC Lennestadt – SC Drolshagen 2:0
FC Lennestadt: Kevin Schulte (98. Niklas Droste), Niklas Stemmer, Till Quast, Peter Vente, Moritz Mecklenbrauck, Moritz Färber (90. Labinot Shabani), Louis Häner (93. Dijon Seferi), Alim Bilim Belge, Marius Habel, Silas Duwe, Lennart Mester - Trainer: Ralf Behle
SC Drolshagen: Edwin Morasch, Yasin Aktas, Emir Kukavica (78. Ben Alexander Krämer), Kaan-Hasan Yilmaz (78. Simon Pfeifer), Oliver Weuste (88. Volkan Yilmaz), Philipp Glasbrenner, Enes Cimen, Tunahan Gökce (72. Maksim Marinkovic), Raul Bauer (72. Ioannis Karasaridis), Pascal Neumann, Eike Pfeiffer - Trainer: Enes Cimen - Trainer: Michael Kügler - Trainer: Oliver Weuste
Schiedsrichter: Johannes Liedtke - Zuschauer: 180
Tore: 1:0 Alim Bilim Belge (43.), 2:0 Alim Bilim Belge (56.)
Germania Salchendorf – SV Hohenlimburg 2:1
Germania Salchendorf: Dustin Lohmann, Jan-Philipp Gelber, Ilias Houta, Thomas Klöckner (64. Mourice Grohs), Marcel Rigau Badenas, Oliver Sanchez Tenorio, Jan Vitt (76. Tim Langenbach), Eliezer Ngyombo (90. Enrico Nuo), Leon Palaj (76. Gezim Berisha), Tim Luca Zimpel, Fabian Kolb (91. Moritz Klass) - Trainer: Jan-Philipp Gelber - Trainer: Mike Brado
SV Hohenlimburg: Jonas Schilling, Julian Flügge, Daniel Wieczorek (63. David Roszak), Florian Pentti Kurt Buchsteiner (46. Emanuel-Lusankueno Dialundama), Max Zimmermann, Denys Masalskyi (46. Olando Shrouder), Danilo Labarile, Antonio Porrello (72. Fabian Palczewski), Imad Aweimer, Berkant Canbulut, Ibrahim Lahchaychi (88. Emre Yücel) - Trainer: Yalcin Erkaya - Trainer: Carmelo Longhitano
Schiedsrichter: Justin Boom - Zuschauer: 137
Tore: 0:1 Berkant Canbulut (10.), 1:1 Tim Luca Zimpel (21.), 2:1 Tim Luca Zimpel (90.)
SpVg Olpe – SuS Langscheid/Enkhausen 2:2
SpVg Olpe: Niklas Luksch, Pascal Dimoulas (85. Fuad Mulic), Christian Griffel (46. Steffen Freitag), Kerim Yilmaz, Kevin Becker, Nicolas Buchen, Ömer Yilmaz (60. Hasan Yildiz), Linus Witzel (78. Kadir Inal), Johannes Ledig, Kevin Krämer, Jannik Buchen - Trainer: Marco Carbotta - Trainer: Bayram Celik
SuS Langscheid/Enkhausen: Adrian Dybiec, Marcus Brüll (76. Valdrin Kelmendi), Kastriot Veseli, Osman Albayrak, Riad Xhaka, Jan Apolinarski, Henry Heinemann, Orcun Akpinar, Marcelo Costa Rebelo, Max Schamoni (87. Fabian Mrozinski), Lukas Kessler (72. Till Hagen) - Trainer: Sebastian Rötz - Trainer: Ioannis Vassis - Trainer: Dirk Stratenschulte-Huss - Trainer: Alexander Bruchhage
Schiedsrichter: Hermann Schmidt - Zuschauer: 250
Tore: 0:1 Max Schamoni (39.), 1:1 Jannik Buchen (45.), 1:2 Max Schamoni (67.), 2:2 Jannik Buchen (89.)
TuS Sundern – TSV Weißtal 2:4
TuS Sundern: Jonas Bauerdick, Horst da Silva Ferreira, Hannes Andreas Grosch, Kai Julian Mizel (81. Erijon Kryezin), Niels Klüter (46. Niklas Schulte) (70. Moritz Papendick), Ilkay Ibrahim Nagis (46. Kerim Sam Kahraman), Maximilian Mertin, Phil Schulte Schmale, Louis Orlando, Arne Siewers (46. Max Tillmann), Fynn Hoheiser - Trainer: Heiko Bode - Trainer: Fabio Granata
TSV Weißtal: Niklas Knopf, Manuel Jung, Richard Moh, Daniel Berger (81. Felix Broska), Phil Mueller-Lechtenfeld (81. Jasin Abdellaoui), Luca Botzon, Louis Zmitko, Martin Harazim, Lukas Plaum, Jordie-Maximilian Koch (68. Louis Reinelt), Maximilian Kraft (23. Ben Lennox Peter) - Trainer: Manuel Jung
Schiedsrichter: Dennis Joseph (Schwerte) - Zuschauer: 100
Tore: 0:1 Louis Zmitko (4.), 0:2 Ben Lennox Peter (54.), 0:3 Lukas Plaum (60.), 0:4 Louis Reinelt (79.), 1:4 Fynn Hoheiser (83.), 2:4 Phil Schulte Schmale (90.)
Borussia Dröschede – SuS Bad Westernkotten 1:2
Borussia Dröschede: Max Tillmann, Simon Bank, Salih Kadir Cankur, Bruno Falcone (90. Ben Elias Benfer), Akin Acikgöz, Nikolas Friedberg (78. Szymon Jaroslaw Utrata), David Antunes Gouveia Fernandes (59. Muhammet Köstereli), Sükrü Aksahin, Tim Finkhaus, Joao Filipe da Silva Macedo, Dominik Urumis (46. Talha Özkan) - Trainer: Ercan Linke
SuS Bad Westernkotten: Jan Konrad, Merlin Philip Sonntag, Jan Penner, Louis Sprick (84. Lukas Braun), Daniel Bertels (88. Leandro Elias Brandenburg), David Wallmeier, Davin Hense, Phil Mehn, Henning Klebolte, Philipp Köster (9. Marvin Schumacher), Lennart Belda (89. Leon Berendes) - Trainer: Christian Nolte - Trainer: Cevahir Evin - Trainer: William Mennie
Schiedsrichter: Arnoush Araghi - Zuschauer: 198
Tore: 1:0 David Antunes Gouveia Fernandes (4.), 1:1 Phil Mehn (55.), 1:2 Henning Klebolte (76.)
RW Erlinghausen – SV 04 Attendorn 6:1
RW Erlinghausen: Kevin Krefeld, Malte Kriesche, Philipp Karl Hachmann, Rahman Cakmakci, Valdrin Kodra, Fatjon Ademaj (84. Aleksandar Stoimenov), Kevin Kraemer, Frederik Schlüter (61. Valton Kodra), Dren Gashi, Bilal Akgüvercin, Pascal Raulf (78. Anil Namik Ekinci) - Trainer: Christofer Diekmann - Trainer: Michael Mantasl
SV 04 Attendorn: Felix Pospischil, Albin Matoshi, Lukas Hoberg (60. Levin Arens), Sead Balic, Amer Selimanjin, Christian Hagedorn, Marvin Annen, Christopher Selter, Alen Kandic, Lejf Kaden, Phil Langer (46. Jerome König) - Trainer: Jasmin Selimanjin - Trainer: Timo Gaertner - Trainer: David Heide
Schiedsrichter: Tim Feldmann (Buke) - Zuschauer: 90
Tore: 1:0 Bilal Akgüvercin (7.), 2:0 Bilal Akgüvercin (23.), 2:1 Lejf Kaden (34.), 3:1 Bilal Akgüvercin (51.), 4:1 Dren Gashi (73.), 5:1 Fatjon Ademaj (78.), 6:1 Dren Gashi (86. Foulelfmeter)
SV Schmallenberg/Fredeburg – BSV Menden 0:1
SV Schmallenberg/Fredeburg: Francesco Lattanzi, Ben Meyer (59. Dario Petrovic), Mathis Lüttecke, Fabio Gorges (83. Kevin Kloske), Visar Rama, Andreas Schütte (72. Emil Mersovski), Nils Marek, Luca Richard Schoermann, Mirko Piechaczek (72. Michael Lichtenwald), Alessio Joel Schmidt, Kevin Lüttecke (73. Josemar Manuel) - Trainer: Merso Mersovski
BSV Menden: Phil Pingel, Nils Kraume, Robin Hilberg, David Maximilian Maleika, Jan Hendrik Kießler (91. Awand Aiad Findi), Tim Alexander Kießler, Marek Kulczycki, Leonardo De Nardo (85. Robin Haase), Leon Hauser (65. Nico Hallmanns), Marcel Hoffmann, Paul-Johan Schmöle (74. Konstantinos Tsiolis)
Schiedsrichter: Patrick Schwabe (Herscheid) - Zuschauer: 120
Tore: 0:1 Paul-Johan Schmöle (24.)
SC Neheim – USC Altenautal 4:0
SC Neheim: Jannik Heppelmann, Daniel Bald, Christopher Ngali, Julian Trudewind (65. Lennard Willecke), Youssef Anhari, Samet Coskun, Julian Kellermann (58. Merlin Zweimann), Jonas Janetzki (70. Ivan Tsurkan), Noah Tolle, Yatma Wade (80. Georgios Kyriakidis), Anas Boukidar (74. Marvin Figueira Candido) - Trainer: Ibrahima Mbaye - Trainer: Rüdiger Hötte - Trainer: Jannik Schürhoff
USC Altenautal: Max Schlenger, Simon Diermann, Lennart Nicolas Schmidt, Andre Mader (80. Jan Schlüting), Kai Schumacher (70. Linus Kloppenburg), Hasan Kololli, Marlon Petrillo (61. Simon Schmidts), Niklas Dunst, Tim Atorf (85. Patrick Wöhning), Dario Zimmer (70. Timo Becker), Paboy Fanneh - Trainer: Simon Brake - Trainer: Viktor Maier
Schiedsrichter: Felix Maluck - Zuschauer: 203
Tore: 1:0 Yatma Wade (3.), 2:0 Anas Boukidar (6.), 3:0 Julian Kellermann (23.), 4:0 Noah Tolle (35.)