Last-Minute-Remis im Bruchhage-Debüt – Neheim und Salchendorf makellos

In Südwestfalen haben der SC Neheim und Germania Salchendorf ihren Saisonstart jeweils vergolden können und sind weiterhin ohne Punktverlust. Neheim schoss gegen den Aufsteiger und weiterhin punktlosen USC Altenautal bereits in Halbzeit eins einen 4:0-Sieg heraus. Salchendorf fügte Absteiger SV Hohenlimburg 10 im Topspiel die erste Saisonniederlage hinzu. Matchwinner der Siegerländer war Tim Zimpel, der in der 90. Minute einen Doppelpack schnürte und so den Siegtreffer markierte.

Auch Vizemeister Borussia Dröschede musste die erste Saisonniederlage hinnehmen und unterlag den SuS Bad Westernkotten im nächsten Topspiel trotz früher Führung mit 1:2. Währenddessen konnten drei ambitionierte Teams aufatmen, die am 3. Spieltag ihren ersten Saisonsieg feierten. Der BSV Menden erkämpfte sich auf dem Wormbacher Berg beim SV Schmallenberg/Fredeburg ein 1:0. Der FC Lennestadt schlug den SC Drolshagen im Nachbarschaftsduell dank eines Doppelpacks von Alim Bilim Belge mit 2:0. RW Erlinghausen schoss sich gegen den SV 04 Attendorn den Frust von der Seele und überrollte die Gäste mit 6:1. RWE wird in Zukunft bis auf weiteres auf Neuzugang Jonas Böhner verzichten müssen, der sich in der Vorwoche in Bad Westernkotten einen Teilriss des vorderen Kreuzbandes zugezogen hat.

Im Auswärtsspiel bei der SpVg Olpe feierte Alexander Bruchhage sein Debüt als Trainer des SuS Langscheid/Enkhausen und die persönliche Rückkehr in die Landesliga Staffel 2. Zweimal ging Langscheid durch Max Schamoni in Führung, für den ersten Saisonsieg sollte es aber nicht reichen, da auch Olpes Jannik Buchen einen guten Tag erwischte und mit seinem Doppelpack (45./89.) seinem Team noch einen Zähler rettete. "Das Ergebnis ist sehr ärgerlich. Die Jungs haben sich nicht für die engagierte Leistung belohnt. Wir hatten das Spiel 70 Minuten lang im Griff und haben da dem Gegner eine Chance zu gelassen und die war auch noch drin. Das ist sehr bitter. Trotzdem haben es die Jungs gut gemacht", bilanzierte Bruchhage in der "Westfalenpost".