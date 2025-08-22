Trainer-Beben bei Landesliga-Aufsteiger – Ex-Rhynern-Coach übernimmt

Überraschung in der Landesliga Staffel 2: Aufsteiger SuS Langscheid/Enkhausen trennt sich nach nur zwei Spieltagen und einer herben Klatsche im Westfalenpokal (2:6 beim ASK Ahlen) von Erfolgstrainer Sven Nieder. Der 52-Jährige hatte seit 2022 das Traineramt bei den Sauerländern inne, die erst im Dezember 2024 mit dem Übungsleiter verlängert hatten.

Sven Nieder, der im Urlaub von der Trennung informiert wurde, nimmt die Situation nach außen hin gelassen. So sei das Trainergeschäft nun einmal. "Ich habe mich sehr wohl gefühlt und eine tolle Zeit beim SuS Langscheid/Enkhausen gehabt – gekrönt von der Meisterschaft. Im Kalender habe ich jetzt wieder etwas mehr Platz. Ich hege keinen Groll", so der Ex-Coach des BSV Menden im Interview mit der "Westfalenpost" .

"Wir haben die Zusammenarbeit im beiderseitigem Einvernehmen beendet, denn es gab zur sportlichen Ausrichtung unterschiedliche Ansichten", erklärt Langscheids Sportlicher Leiter Niko Blüggel bei "match-day.de" . "Natürlich wissen wir, dass der Zeitpunkt alles andere als gut gewählt ist. Allerdings ist die Situation nun einmal so wie sie jetzt ist. Fakt ist, dass die Vorbereitung auf die Saison alles andere als gut war und sich das auch in den ersten Pflichtspielen widergespiegelt hat. Wir haben uns daher zum Handeln gezwungen gesehen. Trotzdem danken wir Sven Nieder natürlich für die etwas mehr als drei Jahre, in denen er mit dem Aufstieg in die Landesliga ein großes Ziel erreicht hat."

"Nach dem Aufstieg im Sommer war die Euphorie groß, das wurde im Laufe der Vorbereitung dann weniger. Aber das sind alles tolle Jungs da im Team, die werden ihren Weg machen und ich wünsche ihnen und dem Verein für die Landesliga alles Gute. Ich werde es natürlich beobachten." Er sei "mega-stolz" auf das Erreichte in Langscheid.

Übergangsweise wird die Elf vom Sorpesee nun von Co-Trainer Dirk Stratenschulte-Huss übernommen, der bereits am vergangenen Spieltag im Derby gegen den TuS Sundern (0:0) seinen verhinderten Chefcoach vertreten hatte. Wie "match-day.de" und "Westfalenpost" nach der Trennung übereinstimmend berichteten, haben die Verantwortlichen des Landesligisten allerdings schon einen namhaften Nachfolger auserkoren: Alexander Bruchhage.

Der 51-Jährige stand zwölf Jahre lang in der Westfalen- und Landesliga an der Seitenlinie des SC Neheim, heutiger Ligakonkurrent der Langscheider. 2024 übernahm Bruchhage schließlich Oberligist Westfalia Rhynern und führte diesen auf Platz vier. Nach nur einem Jahr folgte überraschenderweise die Trennung; zu groß war der Aufwand und die Ambitionen des Rhyneraner. Niko Blüggel wollte die Gerüchte per se nicht bestätigen. "Wir sondieren aktuell den Markt und können in den nächsten Tagen hoffentlich einen neuen Cheftrainer vorstellen", hält sich Langscheids Sportlicher Leiter bedeckt.

Beim SuS Langscheid/Enkhausen würde Alexander Bruchhage auf zahlreiche Ex-Schützlinge aus Neheimer Zeiten treffen. Mit Bartek Dybiec, Rejhan Zekovic, Patrick Nettesheim, Riad Xhaka, Jan Apolinarski, Osman Albayrak, Kastriot Veseli, Adrian Dybiec und Ibrahima Camara besteht rund die Hälfte des aktuellen Kaders der Sorpekicker aus Ex-Neheimern.

Update:

Am Freitagabend (22. August) bestätigte Niko Blüggel der Lokalpresse, dass Alexander Bruchhage ab sofort den SuS Langscheid/Enkhausen übernimmt. Bruchhage leitete am selben Abend bereits das erste Training und sitzt am Sonntag im Auswärtsspiel bei der SpVg Olpe auf der Trainerbank. "Wir freuen uns, dass wir Alex Bruchhage als neuen Trainer für uns gewinnen konnten. Seine Qualitäten als Trainer sind hinlänglich bekannt und seine bisherigen Stationen und Erfolge sprechen für sich", so Blüggel bei "match-day.de". "Es kann nur von Vorteil sein, dass er mit vielen Spielern unserer Mannschaft schon einmal zusammengearbeitet hat und sich Mannschaft und Trainer somit schon größtenteils kennen. Das hilft uns hoffentlich dabei, in der Landesliga schnell die erhofften Ziele zu erreichen."

Mitbringen wird Alexander Bruchhage seinen Co-Trainer Sebastian Rötz, mit dem er bereits in Neheim und Rhynern zusammengearbeitet hat. Die bisherigen Assistenten Dirk Stratenschulte-Huss und Ioannis Vassis bleiben im Trainerteam. Alexander Bruchhage erklärt dem Sauerland-Fußballportal: "Ich möchte wieder Fußballtrainer sein und habe mit dem SuS Langscheid/Enkhausen ein Gespräch geführt, als Sven Nieder nicht mehr Trainer war. Ich kann nur sagen, dass er in Langscheid einen sehr guten Job gemacht hat und ich eine intakte Mannschaft erhalte, bei der ich auf viele alte Bekannte treffe. Die Vorstellungen des Vereins decken sich mit meinen. Wer mich kennt, weiß, dass ich nicht nur für ein Jahr komme, sondern langfristig etwas aufbauen möchte."