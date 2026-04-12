Last-Minute-Punkt: Gladbach rettet Remis beim 1. FC Düren Trotz 0:2-Rückstand: Kruth-Elf bewies Moral – Düren bricht die Niederlagenserie gegen den Primus. von Andreas Santner · Heute, 19:11 Uhr · 0 Leser

Der 1. FC Düren musste sich am Ende mit einem Punkt begnügen. – Foto: Ayhan Gündüz

Was für ein Krimi an der Westkampfbahn! Nach vier Pleiten am Stück meldet sich der 1. FC Düren ausgerechnet gegen den Spitzenreiter zurück – und hätte den Primus fast besiegt. Erst in einem dramatischen Finish sicherte sich der SV Bergisch Gladbach 09 durch zwei späte Tore in der Nachspielzeit noch einen Zähler. Da Verfolger Vichttal zeitgleich ebenfalls nur Remis spielte, bleibt der Vorsprung an der Tabellenspitze bei fünf Punkten.

„Wir hatten heute einen Gegner, der sicherlich mit dem Rücken zur Wand stand. Nach vier Niederlagen in Folge war Düren brandgefährlich, da sie irgendwann den Turnaround schaffen mussten – zumal die Heimstärke und die Hinrunde eigentlich eine ganz andere Sprache sprachen als die jüngsten Ergebnisse“, analysierte Gladbach-Coach Kevin Kruth die Ausgangslage.

Die Hausherren zeigten von Beginn an das geforderte Gesicht und agierten leidenschaftlich. In der 30. Minute belohnte Samy Jaksic die Bemühungen mit dem 1:0. Ein Treffer, der Kruth sauer aufstieß: "Das Gegentor ärgert mich, weil wir da in den Zweikämpfen einfach nicht erwachsen genug agiert haben. Wir haben den Gegner gewähren lassen und eher die offensive Fortsetzung gesucht, anstatt defensiv für Klarheit zu sorgen.“ Holpriges Geläuf erschwert das Spiel Zusätzlich zur Dürener Gegenwehr hatten die 09er mit dem Untergrund zu kämpfen. „Die Platzbedingungen waren denkbar schlecht und sehr holprig, sodass echtes Fußballspielen kaum möglich war. Deshalb haben wir uns innerhalb der Mannschaft auf eine eher geradlinige Spielweise verständigt“, so Kruth. Doch der Plan geriet kurz nach dem Seitenwechsel ins Wanken, als Vinzent Zingel auf 2:0 erhöhte (48.). Kruth: „Nach der Pause sind wir schlecht gestartet: Wir kriegen das Schussbein nicht geblockt und es steht plötzlich 2:0 für Düren.“