TuS Pewsum behauptete sich in einem umkämpften Spiel knapp mit 2:1 bei BW Borssum. Pewsum festigt mit nun 43 Punkten Platz vier und bleibt im Rennen um einen starken Saisonabschluss. Borssum kassierte die vierte Niederlage in fünf Spielen und muss bei 31 Punkten nun aufpassen, nicht noch in den Abstiegsstrudel zu geraten. Trotz guter Moral reichte es für Borssum am Ende nicht zum Punktgewinn.