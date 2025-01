Langquaid regelt T-Frage: Oberpfälzer Eisenschenk wird´s

Der TSV Langquaid hat Fakten geschaffen: Matthias Eisenschenk wird den West-Bezirksligisten in der kommenden Saison betreuen und somit die Nachfolge von Michael Wax antreten. Der künftige TSV-Übungsleiter legt derzeit noch eine fußballerische Auszeit ein und coachte zuvor fünf Jahre den Oberpfälzer Bezirksligisten FC Thalmassing. Zuvor leitete der ehemalige Landesligkicker zwischen 2013 und 2017 den SV Sulzbach an, mit dem er 2015 und 2016 jeweils Kreisliga-Vizemeister wurde, den Aufstieg aber beide Male in der Relegation verpasste.

"Ich habe mit Matthias selbst zusammengespielt und bin mir daher sicher, dass er menschlich optimal zu uns passt. Seine fachlichen Qualitäten sind ebenfalls unbestritten. Bei seinen Stationen in Sulzbach und Thalmassing hat er hervorragende Arbeit geleistet", sagt Langquaids Sportlicher Leiter Christoph Stich, der einen Einblick gibt, was der Klub kurz- und mittelfristig vor hat: "Wir wollen wieder regionaler und auch jünger werden. Aus der Jugend rücken in den nächsten Jahren ein paar sehr interessante Burschen nach. Unsere U17 spielt inzwischen sogar in der Bezirksoberliga. Zudem wollen wir auch talentierten Jungs aus der Umgebung eine Plattform bieten, sich in der Bezirksliga zu beweisen. Auch der kameradschaftliche Aspekt soll wieder mehr in den Vordergrund rücken. Das wird unser Weg sein und mit Matthias haben wir einen Trainer gefunden, der sich voll und ganz damit identifiziert."









Der neue Trainer, der im Gemeindegebiet von Thalmassing im Landkreis Regensburg wohnhaft ist, blickt dem Engagement im Waldstadion bereits gespannt entgegen: "Eine extrem interessante Aufgabe, auf die ich mich freue. Langquaid ist ein gestandener Bezirksligist, der sportlich ambitioniert ist und eine starke Mannschaft mit einer guten Altersstruktur hat. Mit Abteilungsleiter Jürgen Trohorsch und dem Sportlichen Leiter Christoph Stich habe ich als Aktiver zusammengespielt und zudem kenne ich ein paar weitere Leute aus dem Vereinsumfeld sehr gut. Hinzu kommt, dass ich nur eine knappe Viertelstunde Anfahrtszeit habe. Das sogenannte Gesamtpaket passt voll und ganz und auch einen neuen Fußballbezirk kennenzulernen, hat durchaus einen gewissen Reiz."







Im Kader wird es keine großartigen Veränderungen geben, wenngleich der eine oder andere ältere Akteur seine Schuhe wohl an den berühmten Nagel hängen wird. "Der Großteil des aktuellen Personals hat bereits für die kommende Saison zugesagt. Daher werden wir nur punktuell etwas machen müssen. Uns wird eine schlagkräftige Truppe zur Verfügung stehen", verrät Christoph Stich.